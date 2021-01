Instituto Superior de Engenharia de Coimbra cria observatório de 'startups'

© Pixabay

A editora Diário de Bordo, especializada em tecnologia e segurança, convidou a ISEC para criar um observatório, que visa identificar os fatores de sucesso e insucesso das 'startups' em Portugal e propor-lhes soluções inovadoras, bem como prestar-lhes apoio na criação de parcerias com empresas nacionais e internacionais.

"Identificaremos os fatores de sucesso e insucesso de cada uma das 'startups' e, com o conhecimento que temos do tecido empresarial, iremos propor-lhes parcerias com as empresas nacionais e internacionais mais adequadas", refere o presidente do ISEC, Mário Velindro.

O responsável acredita que a parceria "irá criar oportunidades de emprego para estudantes do ISEC" e que será uma possibilidade "integrarem projetos das 'startups' ligadas à engenharia".

"Temos tido acesso a alguns projetos muito promissores de 'startups' especializadas em engenharia aeronáutica e segurança. É o caso de um plano para a criação de pórticos inteligentes nas entradas dos aeroportos", explica.

O apoio vai ser dado aos projetos com mais potencial, "que serão selecionados entre as 'startups' de cariz mais tecnológico e inovador".

O acordo abrange um conjunto de iniciativas, para estimular o debate em torno de questões ligadas à segurança nas atividades económicas.

Os seminários e as conferências serão realizados no ISEC, em Coimbra.