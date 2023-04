Insucesso: 45% do investimento de capital de risco na Europa falha ou não tem retornos elevados

Capital de risco na Europa tem falhas.

O índice de insucesso dos investimentos de firmas de capital de risco na Europa atinge os 45%, segundo um novo estudo realizado por especialistas de escolas de negócio. Em "Practices of European Venture Capitalists", os autores indicam que 45% dos investimentos acaba ou por falhar ou por não gerar retornos elevados (acima de 2x).

A pesquisa foi aprofundada e, segundo os especialistas, tem indicadores valiosos sobre as práticas em curso no mercado europeu de capitais de risco (VC, venture capital).

Do lado das taxas de sucesso, os números indicam que 28% dos investimentos europeus excedem as expectativas e destes 9% conseguiram retornos dez vezes superiores ao capital investido (10x).

Outro dos indicadores mostra que os VC europeus recebem, em média, 851 propostas de investimento por ano, das quais apenas 6% resultam em investimentos concretos. E embora os VC esperem uma taxa de retorno de 30%, em média os retornos reais ficam-se pelos 13% ao ano, menos de metade que o esperado.

"Embora os investidores de risco considerem a tecnologia muito importante quando selecionam empresas para investir, algo que é esperado para investidores em negócios altamente inovadores, eles baseiam as decisões de investimento maioritariamente na equipa de gestão", revela Benjamin Le Pendeven, professor associado da Escola de Negócios Audencia e líder deste projeto de investigação.

O docente refere que 93% dos investidores inquiridos sublinhou a equipa como um fator importante e 73% considerou que é mesmo o mais importante de tudo. "Isto confirma a visão de que os VC europeus, em grande medida, selecionam os seus investimentos com base no jóquei e não no cavalo."

Este é um estudo feito junto de investidores de vários países por professores de várias instituições de ensino: Escola de Negócios Audencia, Escola de Negócios Vlerick, Escola de Negócios de Londres, Escola de Gestão do Politécnico de Milão, Escola de Economia de Estocolmo, Universidade Complutense de Madrid, Universidade do Luxemburgo e Universidade de Ghent.

Segundo a pesquisa, a estratégia de saída mais comum para os investidores é a venda, algo que acontece em 40% dos casos. Em 7% a saída acontece com a dispersão em bolsa (IPO) e em 22% dos casos o negócio simplesmente falha.

Outro dado interessante é que os investidores procuram, em média, adquirir uma posição pequena na empresa investida: 62% pede entre 10% e 20% durante a negociação.

"Curiosamente, mais de 50% dos investidores de risco europeus de vez em quando não usam métodos de avaliação formal quando avaliam potenciais empresas para o seu portfólio", nota Anna Söderblom, professora afiliada da Escola de Economia de Estocolmo.

"Em vez disso, o tamanho da ronda de investimento e a percentagem-alvo de propriedade determinam o valor da empresa", explica. "Este é um dado importante - principalmente para nós, professores em financiamento para startups, que temos um grande foco em métodos tradicionais de avaliação baseados em múltiplos e fluxos de caixa descontados."

A maioria dos investidores (83%) também diz que auxilia as empresas em rondas adicionais de investimento e em orientação estratégica, e 75% assume um lugar no conselho de administração.

"Os nossos resultados sugerem que os VC europeus tomam uma abordagem maioritariamente financeira, assistindo com financiamento subsequente mas com muito ênfase na equipa de gestão", explica Sophia Manigart, professora na Vlerick Business School e Universidade de Ghent e uma das autoras do estudo.

"Parece haver espaço para desenvolver uma abordagem mais direta em que os investidores, juntamente com a equipa de gestão, desenvolvem mais ativamente as empresas no seu portfólio", continua. "Tanto o apoio estratégico como operacional são importantes para o crescimento de novos negócios."

O relatório pode ser consultado, em inglês, nesta ligação.