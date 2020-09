Investidores portugueses procuram startups para iniciar relação

Há investidores portugueses desejosos de iniciar relação com novas startups. Sete sociedades de capital de risco vão juntar-se no dia 22 de setembro, em formato remoto, para ouvirem as apresentações de seis jovens empresas tecnológicas. Estes investidores são especialistas em deep tech, marketplaces e sustentabilidade.

A segunda edição do Online Pitch Day vai contar com a presença da Armilar Venture Partners, Bynd Venture Capital, Bright Pixel, LC Ventures, Indico Capital Partners, Mustard Seed Maze e Faraday Ventures Partners.

As startups têm de ter uma equipa fundadora portuguesa ou sede em território nacional. A apresentação irá durar cinco minutos, mais 15 minutos para responder às questões do júri.

As inscrições estão abertas até 17 de setembro, através desta página. No dia seguinte, serão conhecidas as startups selecionadas.

“Enquanto players integrantes do ecossistema português de empreendedorismo, onde se continuam a viver momentos de incerteza, sentimos que é importante expandirmos o nosso apoio às equipas e aos seus projetos de inovação, até porque este tipo de empresas, que apostam em soluções digitais e transformam indústrias, terão um papel fulcral na recuperação da economia nacional”, refere a organização deste evento, citada em nota de imprensa.