Investidores procuram startups em ano recorde

Boa parte dos investimentos começam com uma conversa informal na Web Summit e acabam em rondas de financiamento. © Harry Murphy/Web Summit

Enquanto centenas de oradores estiverem a falar nos palcos da Web Summit, investidores de todo o mundo estarão espalhados pelos quatro pavilhões da FIL para procurarem novas startups. Depois de um ano em modo remoto, a edição deste ano da cimeira tecnológica ganha ainda mais importância: o investimento em novos negócios está a bater recordes em Portugal e na Europa.

O Dinheiro Vivo falou com quatro investidores nacionais para explicarem o que acontece à margem dos palcos.

Até ao final de outubro, as startups registadas em Portugal receberam injeções de capital de 864 milhões de euros; o anterior máximo era de 489 milhões de euros, em 2018, estima a plataforma Dealroom.

Na Europa, no primeiro semestre, as startups receberam investimentos de 59 mil milhões de euros, mais 18,5 mil milhões do que no mesmo período de 2020, contabiliza a plataforma Crunchbase.

O que mudou?

Em março de 2020, a pandemia chegou em força ao mundo ocidental e as rondas de investimento em startups foram afetadas, recorda Lurdes Gramaxo, sócia da capital de risco ibérica Bynd.

"Num primeiro momento, o facto de todos termos sido apanhados desprevenidos e a contínua imprevisibilidade condicionaram a realização de novos investimentos e abrandaram o ritmo de investimento. Nesta altura, a prioridade foi dar apoio às startups do portefólio, aconselhando-as nas medidas a tomar para fazer face ao impacto negativo da pandemia".

Mais tarde, com a sociedade a conviver com a pandemia, "já as startups se tinham reinventado e colocado as suas soluções ao dispor dos vários sectores, como alavanca para uma retoma da actividade e para a recuperação económica. A sua estrutura flexível e habituada a navegar em mares incertos ajudaram-nas a ultrapassar a primeira vaga e a seguirem mais fortes para a segunda", acrescenta a investidora.

No meio da turbulência, o mercado de investimento ficou com "volumes de liquidez elevados", o que correspondeu ao "aumento da procura e do investimento em empresas de vários segmentos, entre os quais se destacam as infraestruturas digitais, cibersegurança e tecnologias de acesso remoto, destaca Benjamin Júnior, sócio da Sonae IM.

Para José Guerreiro de Sousa, sócio da Armilar, a pandemia deu mais horizontes internacionais ao capital de risco: "hoje, 75% das oportunidades vêm de fora de Portugal, o que compara com os anteriores 60%".

O regresso ao vivo

Eventos como a Web Summit "vêm valorizar o investimento, dedicação e desenvolvimento deste setor", entende Lurdes Gramaxo. Mais do que de dia, "muitos dos contactos mais profícuos acontecem after hours [na Night Summit], em ambiente informal e relaxado".

José Guerreiro de Sousa, da Armilar, nota que o acontecimento "é mais uma forma de descobrir novas empresas" e permite "falar cara-a-cara com os fundadores das startups". Pedro Santos Vieira, da Shilling, corrobora e lembra que a cimeira "serve de montra do ecossistema nacional e internacional".

Benjamin Júnior deixa um alerta e recorda que "os negócios não são fechados" na Web Summit: "O maior volume de atividade de um investidor passa pela interação mais pessoal e direta com os promotores das empresas e com o ecossistema de investidores a nível global".

Forças e desafios

Na montra mundial, Portugal tem como pontos fortes " muito talento em áreas tecnológicas formado nas universidades, condições de clima e de segurança", além da "qualidade das infraestruturas tecnológicas", segundo Lurdes Gramaxo.

Pedro Santos Vieira destaca que o país tem garantido "o grau de exposição e interesse" suficientes para empreendedores estrangeiros mudarem-se para Portugal e cá "fundarem e escalarem os seus negócios".

As qualificações dos portugueses são elogiadas pelos investidores mas também podem ter o efeito reverso. "A escassez de profissionais na área gera pressão na captação de talento em benefício das empresas que nascem e crescem cá, versus a contratação por empresas internacionais", sinaliza Benjamin Júnior.

Outros dos desafios de Portugal estão ligados à "falta de previsibilidade do quadro legal, fiscal e regulatório". Para a investidora da Bynd, "alterar as regras do jogo com demasiada frequência" acaba por "afetar a credibilidade do país, em comparação com outros ecossistemas".

Mais taxativo, José Guerreiro de Sousa defende que é preciso "baixar o nível de impostos que direta ou indiretamente são pagos pelas startups, mesmo antes de terem proveitos".

A nível dos trabalhadores, o investidor da Sonae IM sustenta que é necessária uma "evolução substancial" na área comercial; Pedro Santos Vieira apela a "mais projetos, mais diversos nos modelos de negócio e das equipas".

À procura

Durante a Web Summit, os investidores vão procurar "equipas fundadoras com visão, completas (do ponto de vista técnico e de gestão), com uma grande capacidade de execução e entrega e ainda de incorporação de tecnologia própria", antevê o sócio da Armilar.

"Se daqui a dez anos queremos estar presentes nas empresas que vão receber grande parte da atenção do mercado, é neste momento que temos de começar a apostar nelas. Todos os processos de digitalização e abstração de infraestrutura computacional (cloud native containers), edge computing (computação e armazanamento de dados próximos das fontes) ou serverless computing (computação sem servidor) são alguns exemplos de disrupção.

A caça aos próximos unicórnios está quase a começar.