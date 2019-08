Investimento em startups do setor automóvel cresceu 30%

O financiamento de startups da área da mobilidade registou um crescimento de 30% em 2018, em relação ao ano anterior. É uma das principais conclusões do estudo Mobility Startups, elaborado pela consultora Oliver Wyman. O relatório analisa, de uma forma global, o mercado das startups do setor automóvel do ponto de vista do crescimento, impacto e investimento.

O financiamento global de startups deste ramo foi de 27,5 mil milhões de dólares em 2018. Em 2017 tinha sido de 21,2 mil milhões. O valor do ano passado foi duas vezes o de 2015, quando o investimento em empresas de mobilidade tinha atingido os 13,6 mil milhões de dólares. O aumento do montante total deve-se a rondas de investimento mais elevadas, com uma média de financiamento no valor de 39 milhões de dólares, em 2018, comparativamente com os 22 milhões, em 2015.

O relatório interpreta estes números como um sinal da maturidade do setor. Existem menos rondas de financiamento de startups desta categoria (o número tem-se mantido relativamente estável desde 2015), a média de cada financiamento praticamente duplicou desde 2014 (só de 2017 para 2018 cresceu 22%).

O estudo indica ainda que metade das startups do ramo automóvel são fundadas nos Estados Unidos e na China, sendo estes os dois mercados dominantes. Os EUA lideram o setor com 2.625 startups de um total de 7.596 startups em todo o mundo. Já a China responde por 1.164 das startups globais. Para além disso, o financiamento parece estar concentrado em 3 clusters geográficos: América do Norte (EUA e Canadá), China (e Sudeste da Ásia) e Europa (Reino Unido, França, Alemanha e Espanha). A China ainda detém uma parte significativa do investimento, sendo que as startups chinesas representam já cerca de 50% dos players em todo o mundo.

Por último, esta análise inclui os segmentos de mobilidade (Uber, Lyft), dos veículos ecológicos (Tesla, Nextev), da tecnologia e dos veículos autónomos (Vingo, Gestigon), e ainda dos serviços de venda/pós-venda (Dealertrack, Auto1). O top 5 das rondas de financiamento na mobilidade ultrapassa os 62 mil milhões de dólares, enquanto os restantes segmentos não chegam, individualmente, aos seis mil milhões.