Israelita Shield levanta 20 milhões para arriscar novos mercados e reforçar hub em Portugal

Nuno Hortênsio, country manager da Shield em Portugal © Direitos Reservados

A Shield, startup israelita que desenvolveu uma plataforma baseada em Inteligência Artificial (IA) para ajudar empresas a mitigar riscos em ambiente digital, anunciou esta terça-feira que captou 20 milhões de dólares (aproximadamente 19 milhões de euros) numa ronda de investimento liderada pela Macquarie Capital, na qual participaram a UBS Next, a Mindset Ventures e a OurCrowd.

"O rápido crescimento da Shield, e as necessidades e desafios que o setor financeiro atualmente enfrenta, impulsionaram este novo financiamento. Este novo valor irá beneficiar o Centro de Investigação e Desenvolvimento em Portugal, que, em conjunto com Israel, continuará a assegurar o desenvolvimento da nossa plataforma para os nossos projetos e clientes a nível mundial, continuando a assegurar a inovação e qualidade que nos é reconhecida", destaca Nuno Hortênsio, country manager da Shield Portugal, citado em comunicado.

O capital angariado soma-se aos 15 milhões de dólares conseguidos numa primeira ronda de investimento no início do ano e vai permitir à jovem empresa reforçar a sua estratégia de internacionalização para novos mercados, nomeadamente o norte-americano, assim como assegurar o investimento e progresso do hub erguido este ano em Lisboa, que transitará para 2023 com uma equipa de 20 pessoas.

"Estamos entusiasmados por começar a trabalhar com o UBS a vários níveis - enquanto cliente e agora como investidor na nossa última ronda de financiamento", afirma Shiran Weitzman, CEO e cofundador da Shield. "Esta é mais uma prova de que existe uma necessidade imediata do mercado por uma solução moderna e proativa que potencialize a gestão e monitorização dos diferentes canais de comunicação usados pelo setor financeiro. A Shield está bem posicionada para atender a essa necessidade."

Contas feitas, a startup já conseguiu levantar um total de 35 milhões de dólares em 2022, valor que, convertendo para a moeda única, traduz-se em 33 milhões de euros.

David Standen, codiretor da Macquarie Capital, diz acreditar no valor que a Shield pode trazer para as organizações financeiras e que o investimento feito pela sociedade de capital de risco confirma a confiança "não só na solução, mas também nos planos de expansão da empresa".