iTech Tourism. Novos negócios aceleram a partir de Braga

A Startup Braga, hub de inovação da InvestBraga, acaba de lançar um programa de aceleração com vista ao desenvolvimento de novos negócios para o setor do turismo. O iTech Tourism quer captar projetos que apresentem soluções tecnológicas que respondam a desafios como redução da sazonalidade turística, melhoria da experiência do viajante, promoção da mobilidade inteligente e sustentável, criação de instrumentos digitais para a otimização das operações das empresas, entre outros. As candidaturas estão abertas até 15 de maio.

Esta incursão no turismo é uma estreia da Startup Braga que, até agora, focou a sua atividade no desenvolvimento de projetos nas áreas da economia digital, tecnologias para a saúde, biotecnologia e nanotecnologia. A estreia chega num momento em que o setor procura retomar a sua atividade e que carece de soluções inovadoras para ultrapassar a crise dos últimos dois anos.

Como sublinha Carlos Silva, administrador executivo da InvestBraga, "a tecnologia é sempre um bom potenciador de qualquer área ou setor económico. Acreditamos que o impacto da tecnologia trará benefícios consideráveis na relação entre o turista, operador turístico e territórios, mas também na forma como o operador turístico trabalha".

O iTech Tourism, que surge no âmbito do programa FIT - Fostering Innovation in Tourism, promovido pelo Turismo de Portugal, quer contribuir para a criação de novos negócios, mas também apoiar a consolidação de atividades já em operação, de forma a reforçar a sua competitividade internacional. O programa foi concebido para capacitar as startups no processo de validação e desenvolvimento do modelo de negócio, apoiar na construção de um produto forte e escalável, e facilitar a ligação a empresas do setor, que ajudem a promover o acesso a novos mercados e consumidores.

Previsto está também o contacto direto das startups com os mentores, investidores e parceiros da comunidade da Startup Braga, de forma a ajudar a fortalecer as equipas, a encurtar os seus processos de desenvolvimento e a facilitar o acesso a investimento qualificado. A rede integra "líderes empresariais de referência, empreendedores e fundadores de grandes projetos até docentes de algumas das melhores universidades do mundo, dando a possibilidade às startups de trocarem experiências, receber feedback e ouvir novas perspetivas sobre os produtos desenvolvidos e os modelos de negócio", diz Carlos Silva. São mais de 200 entidades, a que se juntarão também players do turismo para ajudar as jovens empresas com a sua experiência.

A Startup Braga está prestes a comemorar oito anos de atividade, sendo que neste período criou uma comunidade de 170 startups, que potenciaram a criação de mais de mil postos de trabalho e angariaram 360 milhões de euros de investimento. Sete delas foram inclusive adquiridas por outras empresas. A título de exemplo, Carlos Silva lembra que foi na Startup Braga que a Sword Health, um dos mais recentes unicórnios portugueses, começou a dar os primeiros passos na consolidação do seu negócio.