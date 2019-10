IZIrepair acelera plano de manutenção para carros nos Estados Unidos

A IZIrepair foi selecionada para entrar num programa de aceleração nos Estados Unidos. Esta startup portuguesa criou planos de subscrição para manutenção de automóveis e foi uma das empresas selecionada para o programa Sente Foundry – Mobility, desenvolvido pelas empresas Avis e Yildiz Holding, a dona dos chocolates Godiva. Com esta presença, a IZIrepair já garantiu um investimento inicial de 50 mil dólares (45 mil euros).

Este programa “é uma oportunidade fantástica para explorar novos mercados (sendo os Estados Unidos a prioridade) e para alcançar ‘players’ corporativos no setor da mobilidade”, destaca Vítor Soares, líder da IZIrepair, em declarações citadas em nota de imprensa.

Além do investimento inicial, esta plataforma vai apresentar a solução de mobilidade em cidades como Chicago, Detroit e Nova Iorque durante o mês de dezembro, no final da fase de aceleração. Este programa de aceleração começou em Londres no início de setembro. Depois do programa de aceleração, a Sente Foundry vai continuar a dar apoio às startups.

Com a IZIrepair, o dono de um carro pode subscrever um plano com manutenção regular, opções de mobilidade para quando o carro vai à oficina, ter acesso a uma linha de apoio e ainda receber lembretes e alertas relacionados com as necessidades do veículo.

Os planos de subscrição mensais incluem a substituição de óleo do motor e filtro, um diagnóstico elétronico e uma lavagem do carro.

A IZIrepair nasceu em Lisboa em 2017 mas também já passou pelo programa de aceleração da Startup Braga iniciado em fevereiro deste ano.