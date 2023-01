Já 300 mil portugueses recorrem à Inteligência Artificial da Tryp para planear viagens

Tryp permitiu aos portugueses viajarem (ida e volta) para Marrocos por 15 euros e para a Madeira por 30 euros © Unsplash

Cerca de 4% dos portugueses já recorrem à Tryp para planear viagens. A startup dinamarquesa, que criou uma plataforma à base de Inteligência Artificial (IA) que permite agrupar voos, comboios, autocarros e hotéis, de modo a reduzir os custos para os viajantes, viu aumentar em 200% o número de utilizadores nacionais durante o ano passado, tendo ultrapassado o marco dos 300 mil.

Segundo revela a empresa, através de um comunicado enviado às redações esta sexta-feira, o mercado luso representou 70% do seu bolo de utilizadores, sendo que, globalmente, fechou 2022 com 507 mil registados, uma subida de 142% face ao ano anterior.

Para 2023, a startup, cofundada por quatro jovens portugueses, ambiciona expandir a plataforma a mais países da Europa, como Reino Unido, França e Suécia.

Raio-X às viagens lusas

Para obter o perfil dos viajantes portugueses, a Tryp segmentou os utilizadores em menores e maiores de 30 anos.

A primeira conclusão diz respeito ao tipo de experiência pretendida: enquanto o primeiro grupo revela preferência por conhecer vários destinos na mesma viagem, o segundo procura por um destino único

Quanto às rotas preferidas, os utilizadores mais novos optam por cidades como Londres, Roma, Veneza, Milão e Marraquexe, e a faixa etária mais acima por pontos turísticos como a Madeira, Açores, Paris, Madrid e Marselha.

Relativamente a custos, o preço médio pago pelas viagens (ida e volta) ronda os 150 euros, sendo que a maioria dos utilizadores realiza a reserva com dois meses de antecedência, com preferência por se deslocar às sextas e sábados.

O último mês do ano foi o que teve com mais procura, com as reservas feitas pelos portugueses nos dias 22 e 23 de dezembro a baterem recordes de vendas.

Já a poupança conseguida pelos clientes nacionais foi também histórica, aponta a plataforma, com viagens (ida e volta) para Marrocos a 15 euros e para a Madeira a 30 euros.