Já são conhecidas as "Portuguese Women in Tech" 2022

Prémio Women in Tech já vai na quinta edição © Direitos Reservados

Já são conhecidas as vencedoras da quinta edição dos Portuguese Women in Tech Awards, prémio que visa distinguir as mulheres que se destacaram ao longo do ano no setor tecnológico, em Portugal. Este ano, e pela primeira vez, a iniciativa contou com um júri totalmente feminino.

A The Newsroom, que combate a disseminação de desinformação e discursos de ódio na internet, através de Inteligência Artificial (IA), foi considerada "Best Startup in Portugal started by a Woman". Já Daniela Braga, fundadora e CEO da Defined.ai, arrecadou o galardão "Founder/Co-Founder".

A distinção de "People, Culture & Talent Acquisition" foi entregue a Mafalda Garcês, country leader & senior people director da Dashlane, enquanto o prémio "Community Lead" foi para as mãos de Mariana Barbosa, head of PR & communication da Coverflex.

Nas categorias "Business Operations & Innovation", "Revenue, Growth, Marketing & Sales" e "Customer Experience", Sandra Ferreira, director of digital transformation da Universidade Europeia, Mafalda Sampaio Soares, growth & business lead da Acceleration, e Fernanda Veiga, customer experience da Deloitte, foram, respetivamente, as vencedoras

Andreia Pais, lead developer da HiJiffy (vencedora na categoria "Engineering"), Filipa Castro, data scientist da Continental (vencedora na categoria Data & Analytics), Susan Greco, product owner da Turbine Kreuzberg (vencedora na categoria "Product Manager"), e Sara Caldas, senior product designer da Coverflex (vencedora na categoria "Designer") encerram a lista de premiadas.

"Ano após ano, orgulhamo-nos de premiar as mulheres que deram e continuam a dar cartas na tecnologia. Ainda predominantemente associada aos homens, é uma área para a qual continua a fazer sentido atrair rostos femininos, assim como reconhecer o seu trabalho e assinalar as suas conquistas. Temo-nos apercebido de alguma mudança, mas ainda há um longo caminho a percorrer até à igualdade de género, pelo que, como comunidade, estaremos aqui nos próximos anos a valorizar e a apoiar quem ajuda a alavancar muitas empresas do setor", refere Liliana Castro, cofundadora da Portuguese Women in Tech, citada em comunicado.

Susana de Sousa, Sofia Matos, Sílvia Coimbra, Ana Margarida Trigo e Manuela Doutel Haghighi constituíram o júri que analisou o percurso profissional das 44 nomeadas em 11 categorias.