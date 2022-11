JAy! e Publicis criam o primeiro hub digital português para a indústria publicitária

Alexandre Vaz, fundador da JAy! e ex-líder do Mercedes-Benz.io © Direitos Reservados

A JAy!, startup criada pelo ex-líder da Mercedes-Benz.io Alexandre Vaz para criar, acelerar e gerir centros digitais internacionais em Portugal, fechou a primeira parceria com a multinacional francesa Publicis, atualmente a empresa de publicidade mais valiosa do mundo, para criar o primeiro hub digital português para a indústria publicitária, foi esta terça-feira anunciado.

"Estamos muito satisfeitos em avançar com a Publicis como o nosso primeiro parceiro. A JAy! e a Publicis têm em comum a convicção que a qualidade é mais importante do que a quantidade, e que criar uma cultura é crucial para alcançar grandes resultados", assinala Alexandre Vaz, CEO da JAy!, citado em comunicado.

Segundo explica a empresa, o hub vai focar-se em desenvolver soluções digitais para a Publicis e respetivos clientes, através de uma equipa fundadora de vinte membros, que deverá ser expandida posteriormente a serem erguidas as fundações do novo centro, em Lisboa, numa localização a anunciar.

O fundador do hub digital da Mercedes-Benz em Portugal anunciou em julho deste ano o lançamento da JAy!, com o objetivo de reforçar a posição do país como um centro de inovação digital e atrair as multinacionais a fixarem centros tecnológicos. Quatro meses depois, a startup arranca com o primeiro de vários projetos que pretende implementar em território nacional.

De recordar que o modelo da JAy! baseia-se na construção e operação de centros tecnológicos para outras organizações. A empresa é responsável pela criação dos centros digitais de raiz, o que inclui mapear os talentos, contratar e formar as equipas, gerir os espaços de trabalho físicos e digitais e todos os recursos humanos, e acelerar o hub digital como uma empresa autónoma.

O objetivo final, clarifica a organização, é a concepção de um centro totalmente autónomo, com poder de decisão e uma cultura de trabalho particular implementada.