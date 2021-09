Joana Rafael e fundadores da Sensei ganham Prémio João Vasconcelos

Os fundadores da Sensei. © Foto: Direitos Reservados

Joana Rafael é a grande vencedora da edição de 2021 do Prémio João Vasconcelos. A fundadora da solução para o retalho Sensei conquistou o troféu para empreendedora do ano e ainda levou para casa o prémio de melhor apresentação, atribuído pelos jornalistas.

O prémio de 10 mil euros foi anunciado no Hub Criativo do Beato esta quinta-feira na Cerimónia Final do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2021, por Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa, e entregue por Ricardo Pires, presidente executivo da Semapa Next, entidade parceira e patrocinadora desta edição.

O troféu foi recebido em palco por Joana Rafael mas também estão inclui os outros co-fundadores da Sensei: Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal. A startup fundada em 2017 desenvolve tecnologia baseada em visão computacional para a área do retalho. Graças a isso, criou experiências de compra sem filas e sem fricção para o cliente. Também foi a empresa que desenvolveu a tecnologia do Continente Labs, o primeiro supermercado autónomo e sem checkout na Europa, atualmente em funcionamento em Lisboa.

Joana Rafael venceu os dois troféus. Os outros cinco finalistas foram Christopher Barnes e Jeferson Valadares (Doppio), Hugo Venâncio (REATIA), Marta Palmeiro (StudentFinance), Miguel Santo Amaro (Coverflex) e Philip Källberg (Shake).

O vencedor foi eleito entre seis startups finalistas que fizeram pitch perante um júri constituído pelos associados fundadores da Startup Lisboa: Associação Mutualista Montepio (Nuno Mota Pinto, administrador executivo do Banco Montepio); Câmara Municipal de Lisboa (Margarida Figueiredo, diretora Municipal da Economia e Inovação) e IAPMEI (Francisco Sá, presidente do Conselho Diretivo); por entidades do ecossistema empreendedor: CTIE - Center for Technological Innovation & Entrepreneurship da Católica-Lisbon (Céline Abecassis-Moedas, fundadora e diretora académica do CTIE) e Startup Leiria (Vitor Ferreira, diretor geral); pelos vencedores das edições passadas, Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, e André Jordão, fundador da Barkyn; e ainda, por Hugo Augusto, membro executivo do Board da Semapa Next, entidade parceira e patrocinadora desta edição e Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa.

Esta quinta-feira também foi dia de apresentação aos investidores de 25 startups incubadas na Startup Lisboa.