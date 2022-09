Jungle AI angaria cinco milhões de euros para recrutar e expandir operação

A EDP Renováveis (EDPR) informou que concluiu a construção do parque solar Riverstart © EDPR

A Jungle AI anunciou esta segunda-feira que garantiu um financiamento à operação no valor de cinco milhões de euros. Em causa está uma ronda de financiamento Série A, liderada pelo fundo Shift Invest. A Rocks International Group, EDP Ventures, Gorilla Growth Capital e Future Energy Ventures também investiram na startup focada no desenvolvimento de inteligência artificial na área das energias renováveis.

Em comunicado, a startup, cuja sede é em Lisboa e que integra a Comunidade IST Spin-Off, nota que o financiamento "permitirá à empresa acelerar a aplicação da sua tecnologia nos setores da energia renovável e industrial", mas também expandir a equipa. "Durante os próximos meses, a Jungle estará a recrutar para 12 posições diferentes". A equipa atualmente é de 20 pessoas.

Arnoud Kamerbeek, CEO da Jungle, explica que a empresa tem conseguido "expandir para um número muito maior de clientes", ao longo do último ano. No entanto, querem mais e com os cinco milhões de euros pretendem conseguir um apoio para a "expansão numa escala global".

"Encontrámos na SHIFT um parceiro muito valioso durante este último ano e ficamos felizes por, uma vez mais, eles terem reiterado o seu compromisso para connosco", acrescenta Kamerbeek.

"Há cerca de um ano, concedemos à Jungle um financiamento e, desde então, temos assistido a progressos muito significativos que despertaram o nosso apetite para um investimento em maior escala. A Jungle tem uma equipa muito forte, que tem demonstrado continuamente capacidade para captar clientes de renome à escala mundial, capacitando-os para aumentar a sua produção, evitar custos decorrentes de avarias e reduzir as emissões de CO2 provenientes das suas instalações. A contribuição imediata da Jungle para o processo de transição energética alinha-se muito bem com o propósito de investimento de impacto da Shift", argumenta Guus Verhees, managing partner da Shift Invest.

A Jungle AI foi criada em 2017, dedica-se a desenvolver software em inteligência artificial (Canopy) capaz de identificar e resolver o baixo rendimento de ativos eletromecânicos em parques solares, eólicos e linhas de produção. Opera remotamente em cinco países.

A tecnologia da empresa é utilizada por proprietários e operadores de parques eólicos, parques solares e linhas de fabrico para identificar e resolver o subdesempenho dos equipamentos, permitindo-lhes melhorar a produção. No setor das energias renováveis, isso significa possibilitar que turbinas eólicas e painéis solares já instalados e em funcionamento aumentem a sua produção de eletricidade, acelerando o urgente processo de transição energética.

"Ao detetar antecipadamente falhas ou avarias, bem como problemas de desempenho decorrentes, por exemplo, do desalinhamento de componentes, o produto de inteligência artificial da empresa, Canopy, promove uma compreensão profunda do desempenho dos equipamentos e do estado dos seus componentes, permitindo aos clientes aumentar significativamente o seu tempo de funcionamento e a quantidade por eles produzida, bem como prolongar a sua vida útil", explica a startup no mesmo comunicado.