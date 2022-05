Kinderpedia: a rede social para a educação que corta na "papelada"

A Kinderpedia, a aplicação com pouco mais de um ano em Portugal, chegou para aliviar as tarefas administrativas nas escolas, ao permitir que "a papelada" passe para o digital e atuando como "rede social interativa".

A plataforma, com selo atribuído pela União Europeia, está hospedada na nuvem, disponível em 15 idiomas, e funciona para Android e iOS, para professores, diretores, alunos e pais. A aplicação conta com mais de 26 templates, está presente em mais de duas mil escolas e em 14 países, como Portugal, Brasil, Inglaterra ou Emirados Árabes Unidos.

Em Portugal, a tecnológica está em mais de 30 instituições nas zonas de Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras e Santarém. Está mais presente em escolas no setor privado, como a Brave Generation ou Raiz, mas também está a ganhar terreno no setor público e social, como nas escolas pertencentes à União das Misericórdias. Nos próximos dois anos, a Kinderpedia pretende aumentar em mais de 50% a sua presença no país, revela a cofundadora da plataforma, Evelina Necula, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

A startup arrancou em 2015 com três fundadores - Evelina, Daniel Rogoz e Valentin Ilea - e já teve três rondas de investimento: a primeira em 2015, com um financiamento europeu de 135 mil euros e a segunda em 2018, com investimento de business angels suíços, de 220 mil euros. Já em 2020, contou com um apoio de meio milhão de euros da Early Game Ventures, RocaX e Growceanu, e a última ronda foi em outubro de 2021, quando angariou 1,8 milhões de euros de um grupo alemão.

Valores à cabeça

A Kinderpedia está presente em vários ciclos de ensino, como o pré-escolar, infantário, escola primária, até ao secundário. "Não consideramos expandir até à faculdade porque é um público diferente", explica Evelina Necula.

O uso da aplicação implica uma subscrição mensal cujo valor é calculado por cabeça. Os valores começam nos 80 cêntimos e variam consoante o número de alunos e as necessidades de cada escola. "Nós recomendamos que a plataforma faça parte da instituição, não que seja um extra", sublinha a responsável.

Fatores que diferenciam

A ideia "surgiu porque começámos a perceber que existia uma grande falha a nível da comunicação entre professores e as famílias", remata a cofundadora. A plataforma veio "tapar" a falha que existia internamente nas instituições no que diz respeito a processos administrativos.

A Kinderpedia é uma plataforma de gestão escolar, que engloba desde a parte financeira, à monitorização do progresso do aluno, alimentação diária, horários, presenças, pagamentos escolares, entre outros. O objetivo é diminuir o tempo que a escola passa a tratar da parte administrativa.

Através de uma espécie de feed, é possível que os familiares vejam o que as crianças estão a fazer no momento, quer estejam a estudar, brincar ou a comer.