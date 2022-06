KIT-AR angaria dois milhões em ronda coliderada pelo Fundo NOS 5G, TechTransfer e Caixa Capital

Cofundadores da KIT-AR João Costa (Esquerda), Manuel Oliveira (centro) e Luís Bravo (direita) © D.R.

A KIT-AR angariou dois milhões de euros numa ronda investimento coliderada pelo Fundo NOS 5G, pelo Fundo TechTransfer da Armilar e pela Caixa Capital Risc. Esta startup portuguesa é a terceira a receber financiamento do fundo para a inovação no 5G da NOS, que tinha a startup no radar desde que esta venceu o Acelerador 5G promovido pela telecom e AWs em outubro de 2021.

Para Manuel Oliveira, presidente executivo da KI-AR, o financiamento alcançado "marca o início de uma nova etapa". "Queremos amplificar o valor do nosso produto no mercado industrial", diz, indicando que o apoio de uma empresa como a NOS "fortalece" a abordagem da startup portuguesa ao mercado.

"Este é o terceiro investimento em empresas nacionais feito pelo Fundo NOS 5G, o único em Portugal constituído para apoiar startups tecnológicas a retirar o máximo partido das potencialidades do 5G. A solução única da KIT-AR ganhou visibilidade no programa de inovação dinamizado pela NOS e AWS e este investimento confere, agora, uma nova ambição a uma equipa que, estou certo, terá muitos sucessos a comemorar", argumenta Jorge Graça, administrador tecnológico da NOS.

Criado em 2019, o fundo da NOS procura investir em startups que apostem em realidades que beneficiam do 5G foi criado com um capital inicial de dez milhões. A gestão foi entregue à Armilar Venture Capital, que tem um horizonte temporal de cinco anos para realizar investimentos.

Além do fundo da NOS, da TechTransfer e da Caixa Capital Risc, investiram na KIT-AR o Sintef Ventures, a RKKVC, o fundo Techtree (controlado pela IberisSemper) e a BestHorizon.

A KIT-AR apresenta-se como uma empresa de rápido crescimento focada em desenvolver uma plataforma para melhorar a qualidade na produção industrial através de uma solução assente no conceito Indústria 4.0. Em termos simples, esta startup recorre à realidade aumentada para permitir aos trabalhadores evitar erros e perdas no chão de fábrica.

A startup portuguesa já tem atividade além-fronteiras, nomeadamente no Reino Unido. Trabalha para a indústria automóvel, aeronáutica e eletrónica, auxiliando na montagem e controlo de qualidade, permitindo melhorias na execução de processos complexos, reduzindo erros de produção.