Kitch põe restaurantes no digital em mais três cidades espanholas

Rui Bento (à esquerda) e Nuno Rodrigues são os fundadores da Kitch. © DR

A Kitch nasceu para colocar os restaurantes no mundo digital. Tudo começou em plena pandemia, com o lançamento da plataforma tecnológica em Lisboa e depois no Porto. Em junho, a startup começou a expansão internacional, com a entrada na capital espanhola. A partir desta quarta-feira, a Kitch junta as cidades de Barcelona, Málaga e Valência às operações em Madrid, segundo comunicado de imprensa.

"O mercado espanhol é incrivelmente interessante, e a procura de serviços de entrega continua a crescer. Na Kitch, queremos apoiar os restaurantes espanhóis a servir esta procura crescente e assumir o controlo das suas vendas online, ao mesmo tempo que permitimos que os utilizadores estejam mais perto dos seus restaurantes favoritos", destaca o presidente executivo e co-fundador da plataforma portuguesa, Rui Bento, citado no documento.

O anúncio surge quatro meses depois de a empresa ter recebido um investimento de 3,25 milhões de euros em ronda seed (semente). A equipa da Kitch deverá aumentar para 35 pessoas até ao final deste ano.

A Kitch tornou-se numa solução para "ajudar os restaurantes a terem mais controlo e a manterem-se independentes no mundo digital". A mudança de estratégia chegou a tempo do segundo confinamento e responde a várias necessidades destes estabelecimentos.

A plataforma portuguesa pode criar lojas online, fornecer um serviço de entrega e de take-away ou simplesmente colocar estes espaços nas principais plataformas de entrega.

A plataforma permite ainda ao restaurantes gerir num só dispositivo todas as aplicações de entrega com as quais pretende trabalhar e ainda ter acesso a toda a informação de venda, para aumentar o controlo.