Klugit: Tomada inteligente poupa energia para aquecer água

Equipa da Klugit, da esquerda para a direita: Pedro Magalhães (software lead), Francisco Mendes (responsável tecnológico), Carla Antunes (responsável operacional) e Tiago Bandeira (presidente executivo). © Maria João Gala/Global Imagens

A Klugit quer transformar todos os termoacumuladores em aparelhos inteligentes. A startup portuguesa criou uma tomada elétrica com um sensor para poupar no aquecimento da água quente lá em casa. A solução vai chegar ao mercado antes do Natal deste ano e pode poupar até 130 euros na fatura anual das famílias.

"A nossa tomada conta com um sensor, que fica em contacto com a mangueira de água quente para detetar a passagem de água", destaca ao Dinheiro Vivo um dos fundadores da Klugit, Tiago Bandeira. Feita a partir de plástico reciclado, a tomada instala-se em menos de um minuto e, depois, também fica ligada a uma aplicação no telemóvel. Não são necessárias ferramentas para o processo.

Com o sensor conectado ao telemóvel, a aplicação conta com um sistema de inteligência artificial para prever quando será a próxima utilização. "Só aquecemos quando é realmente preciso, evitando ter água quente no termoacumulador quando ela não é necessária", como acontece logo a seguir ao banho.

A aplicação também serve para emitir eventuais alertas de avaria, desligar o modo inteligente, apresentar dados de poupança e de consumos de energia e ainda acionar o modo de férias.

Na Europa, o funcionamento indevido dos termoacumuladores representa o equivalente às emissões anuais de dois milhões de carros ou ou de 2,2 centrais a carvão, segundo as estatísticas.

A solução também tem em conta a transformação no fornecimento de energia: o abastecimento por energias renováveis, dando prioridade ao aquecimento da água nos momentos com mais sol e vento sem comprometer as necessidades dos utilizadores. Literalmente, o cilindro acumula a água aquecida na altura certa.

Num projeto-piloto nos Açores, cada aparelho conseguiu uma poupança média de 100 a 130 euros por ano, por família. Seis em cada dez euros poupadas deveram-se ao fim das perdas térmicas; o resto deveu-se à prioridade para tarifas reduzidas. Com uma calculadora online poderá saber quanto pode baixar nas suas despesas com o aparelho.

O produto estará à venda em dezembro. O preço previsto será de 80 euros para os retalhistas e as lojas da Leroy Merlin terão as tomadas disponíveis. Empresas como a Worten também estão interessadas na comercialização.

O aparelho será compatível com os termoacumuladores das marcas Bosch, Ariston, Atlantic, Gorenje, Vulcano, Junkers e Tesy.

Quem vai receber primeiro a tomada Klugit serão os mais de 130 participantes na campanha de financiamento colaborativo, que decorreu em fevereiro junto da plataforma Kickstarter. Além de superar o objetivo de angariação de fundos - foram recolhidos 9656 euros - a startup conseguiu a necessária validação de mercado para apostar em toda a Europa.

Nas próximas semanas, será lançada uma nova campanha de financiamento, esta através da plataforma Indiegogo.

Mas os primeiros passos da Kulgit - klug, em alemão, significa inteligente - foram dados na Bosch Termotecnologia. Depois de uma década como gestor internacional de produto na unidade da empresa alemã em Aveiro, Tiago Bandeira concorreu para o concurso interno de inovação.

A proposta valeu a vitória e um investimento de 150 mil euros da multinacional em validação técnica e de mercado. Mas logo a seguir veio o primeiro desafio. "A Bosch na Alemanha, levantou alguns problemas; em Portugal, a empresa sempre mostrou vontade de ver a ideia concretizada."

Para evitar conflitos "diplomáticos", a multinacional deu a oportunidade para o fazedor avançar com a ideia por sua conta e risco, beneficiando de todo o conhecimento que entretanto foi gerado em Aveiro. A Klugit ficou com a patente do algoritmo, que faz a diferença para outras propostas no mercado.

A startup, entretanto, angariou cerca de 250 mil euros em investimento: 150 mil euros junto da entidade europeia de promoção da inovação energética EIT InnoEnergy e 100 mil euros através da sociedade de capital de risco do Estado, a Portugal Ventures.

Nos próximos meses, a tecnológica de Aveiro pretende angariar uma ronda de financiamento seed (semente), no montante de 800 mil euros.

Em paralelo, já estão a ser feitos os moldes para o invólucro de plástico, seguindo-se a certificação europeia e, depois, a subcontratação da produção das tomadas junto de entidades de eletrónica já instaladas no mercado português.

A médio-prazo, a Klugit quer construir um acessório para melhorar a eficiência energética do frigorífico, podendo ligá-lo e desligá-lo sem afetar a temperatura no interior. Tudo dependerá das melhores tarifas de eletricidade e da disponibilidade das renováveis.

"Queremos converter os eletrodomésticos em aparelhos inteligentes para poderem ajudar as energias renováveis. Quanto mais delas dependermos, só vamos produzir eletricidade quando houver sol, vento ou água nas barragens", antevê Tiago Bandeira.