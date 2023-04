KPMG arranca com competição para encontrar líder da inovação em Portugal

Vencedor da terceira edição do Tech Innovator in Portugal será conhecido em novembro, na Web Summit © AFP

A KPMG arranca esta quarta-feira com a terceira edição do Tech Inovador in Portugal com o objetivo de encontrar o próximo líder da inovação tecnológica nacional. A consultora procura startups tecnológicas portuguesas que queiram mostrar ao mundo o que de melhor se faz no país ao nível da inovação, tecnologia e empreendedorismo e que tenham capacidades para se tornar o tech titan do futuro. As candidaturas decorrem até 29 de maio.

"Sabemos que, no nosso país, pelo seu forte espírito empreendedor, existem muitas ideias inovadoras com um enorme potencial, que se arriscam a passar despercebidas. O Tech Innovator in Portugal é, por excelência, a oportunidade ideal para dar visibilidade e exposição a estas ideias e a startups que procuram ganhar força no mercado", comenta Nasser Sattar, head of advisory da KPMG Portugal, citado em comunicado.

O vencedor desta edição será votado por um júri composto por Nasser Sattar (KPMG Portugal), António Dias Martins (Startup Portugal), Isabel Ucha (Euronext Lisbon), João Freire de Andrade (BiG Start Ventures) e Soumodip Sarkar (PACT) - todos "personalidades relevantes de vários setores e que podem abrir portas aos projetos mais criativos e aos negócios mais sustentáveis", acrescenta Sattar.

O tech titan da edição de 2023 do Tech Inovador in Portugal será conhecido no início de novembro, na Web Summit, onde será apresentado como finalista da Global Tech Innovator, que envolverá mais de 20 geografias.