LACS, Demium e Web Summit premeiam startups vencedoras do evento "It"s a Match"

LACS Anjos recebe o evento que junta startups e investidores "It's a Match" © DR

É já no próximo dia 17 de maio que arranca a segunda edição do "It"s a Match", o encontro de speed dating entre startups e investidores criado pelo cluster criativo LACS, com o intuito de proporcionar à sua comunidade um momento de networking e mentoria para resolver desafios e esclarecer dúvidas inerentes aos seus negócios.

A decorrer no LACS Anjos, em Lisboa, o evento vai premiar três vencedores do melhor pitch, que ganharão a oportunidade de entrar para o programa de incubação da Demium. O segundo lugar terá direito a seis meses de coworking no LACS, e o primeiro recebe um Pack Alpha para a Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo.

Durante este dia, 20 startups vão apresentar as suas ideias e vão ser selecionados quatro projetos para disputar os prémios finais diante de um painel de jurados. Entre os vários parceiros e mentores do LACS, vão estar presentes como jurados a Nova SBE, a Demium, a Web Summit e os CTT com o 1520 Startup Program, revela a organização, através de comunicado.

"O grande objetivo é alavancar e ajudar a escalar negócios. Através de exemplos trazidos por membros e gestores de empresas do setor do empreendedorismo, tecnologia e comunicação, membros do júri neste evento, queremos promover cada vez mais um espaço de partilha de conhecimento com experiências práticas, que só faz sentido se nos aliarmos a outros parceiros com os conselhos e a sabedoria de quem já passou pelo mesmo e tem as ferramentas necessárias para aplicar, como a Web Summit e a Demium", explica Inês Cabral, responsável de marketing do LACS, citada em comunicado.

Para além do concurso, vai ser ainda possível participar em sessões de pergunta-resposta, uma masterclass para aprender a captar investimento externo, com a startup Wall ID, e provar a primeira soda artesanal portuguesa do parceiro Why Not Soda.

As startups interessadas poderão realizar a candidatura ao programa de forma gratuita até ao dia 12 de maio, sendo que as inscrições se encontram abertas a todo o público empreendedor.