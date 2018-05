Le Wagon tem bolsas para as portuguesas que apostarem na tecnologia

Chama-se bolsa para jovens mulheres na área de tecnologia e é a estratégia da escola de código Le Wagon Lisbon para equilibrar o género dos participantes nas formações. Com as “Young Women in Tech Scholarships”, cinco mulheres entre os 19 e 23 anos vão ter 60% de desconto no próximo curso, que dura nove semanas e que vai começar em 25 de junho de 2018.

“Um dos principais objetivos do Le Wagon Lisbon consiste em munir os residentes de um conjunto de aptidões relevantes, num contexto onde o fosso em matéria de aptidões digitais no Portugal é o terceiro maior da Europa e numa altura em que o aumento do número de mulheres na área das tecnologias assume uma importância crescente”, assinala Shannon Graybill, responsável do Le Wagon Lisbon, citada em comunicado enviado esta quarta-feira.

As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira e podem ser feitas através desta página. São elegíveis as jovens entre os 19 e 23 anos e residentes em Portugal há pelo menos dois anos.

A Le Wagon Lisbon começou em 2015. Em 2017 mais de 40% dos participantes eram do sexo feminino. Só que apenas 16% dos trabalhadores na área da tecnologia na Europa eram mulheres.

