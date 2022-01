Linking Up. Abertas candidaturas para o programa de inovação aberta no turismo

São João da Pesqueira, 23/ 06/ 2020 - Roteiro press trip turismo porto e norte. Rio Douro. Vinhas, Vista para a ponte ferroviária da Ferradosa. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A segunda edição do programa de inovação aberta no setor do turismo Linking UP já arrancou estando abertas as candidaturas. Este programa, promovido pelos Territórios Criativos e pelo Turismo de Portugal, em parceria com o ISEG Lisboa, a IDC, o Lispolis e a Saveas, que procura soluções inovadoras para as questões do turismo terá as candidaturas abertas até dia 25 de março.

De acordo com o comunicado, o programa está limitado a 15 vagas para startups e outras empresas. "O Linking Up tem como objetivo apoiar startups que tenham até 7 anos, no desenvolvimento de soluções inovadoras para aumentar a competitividade das empresas do setor do Turismo" e que respondam a desafios como: gestão sustentável das empresas e do destino; enriquecimento e melhoria de experiência do turista; promoção da mobilidade inteligente e sustentável; gestão baseada em dados; otimização das operações de negócio das empresas.

Luís Matos Martins, administrador dos Territórios Criativos, defende em comunicado que um dos principais objetivos desta nova edição é "superar o número de soluções implementadas nas empresas". São programas como o Linking Up que permitem às startups "acelerar os processos de inovação dentro das empresas", acrescenta.