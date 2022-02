Lionesa Business Hub, em Matosinhos, com 5 novas empresas e mais 800 empregos em 2021

Antiga fábrica de tecidos Lionesa é um centro empresarial. © André Rolo / Global Imagens

"O LBH fecha o ano de 2021 com balanço positivo. Com uma taxa de ocupação de 100% e com dois novos edifícios, foram colocados mais de 14.000 metros quadrados para empresas, perfazendo um total de 56.000 metros quadrados de área ocupada", avança o centro em comunicado.

Segundo salienta, durante o ano passado "entraram cinco novas empresas que permitiram a criação de mais 800 novos postos de trabalho, que se juntaram à comunidade de 7.000 colaboradores de mais de 40 nacionalidades".

Em 2021, o Lionesa BH destaca a expansão da Vestas para o dobro da área, ocupando agora 6.300 metros quadrados, a renovação do contrato com a Farfetch até 2025 e a colocação de um novo edifício "a uma multinacional na área da logística, a anunciar brevemente".

Ao mesmo tempo, diz, "foi feito um reforço nas ações e atividades internas para promoção do bem-estar mental e social" dos trabalhadores do centro, que está agora a desenvolver uma expansão até aos 110.000 metros quadrados.

Apresentando-se como "o maior e mais dinâmico 'business hub' da indústria 4.0 em Portugal", o LBH acolhe atualmente mais de 120 empresas e pretende atuar "como agente de inovação e aceleração das empresas e do talento humano à escala global".

"No Lionesa BH são criados espaços de trabalho customizados, onde o principal objetivo é a promoção de saúde e bem-estar entre a comunidade de mais de 7.000 membros, fomentando a criatividade e, acima de tudo, priorizando a sustentabilidade", destaca.

Neste âmbito, o centro aposta na "promoção de um ambiente de trabalho flexível", disponibilizando aos trabalhadores serviços como restaurantes, espaços de lazer, atividades de exercício físico e uma agenda cultural, artística e de eventos anual.

Do portefólio de marcas instaladas no Lionesa Business Hub constam atualmente empresas como a Oracle, Farfetch, Vestas, Fedex, Volkswagen, Cofco, Klockner Pentaplast, Generix e Hilti.

O novo jardim com cinco hectares, da autoria do arquiteto Siza Vieira e do arquiteto paisagista Sidónio Pardal, vai ligar o Lionesa BH ao Mosteiro de Leça do Balio, seguindo o rio Leça, que atravessa o parque empresarial, até ao oceano Atlântico, através da nova ciclovia.

Segundo fonte oficial do LBH, "Siza, com a reabilitação do Mosteiro de Leça e a construção do seu novo templo, acrescenta um novo sentido de património e uma nova missão cultural a uma nova Lionesa, atingindo 110.000 metros quadrados de escritórios, 'co-living', academia e retalho".