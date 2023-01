Lisboa neutra até 2030 apoiada por "empresas de peso" e 15 startups

Projeto promovido pela Câmara Municipal de Lisboa envolve empresas de renome, especialistas e startups © Orlando Almeida / Global Imagens

O Smart Open Lisboa (SOL) está de regresso para "melhorar a qualidade de vida da cidade". O programa de inovação aberta, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e gerido pela Beta-i, arrancou recentemente para a oitava edição, incumbido de tornar a capital do país numa cidade neutra até 2030. Com a transição energética debaixo de olho, a iniciativa vai reunir sete empresas de peso, cinco peritos e 15 startups para encontrar e testar novas soluções que visem a redução da pegada carbónica do município.

Mobilidade e habitação são exemplos de alguns temas que nortearam edições passadas. Já este ano, a escolha do mote foi influenciada pelo facto de Lisboa ter sido selecionada para integrar o programa europeu "100 cidades neutras até 2030". "O Smart Open Lisboa acabou por ser o braço de inovação para a cidade, não só para endereçar um determinado conjunto de desafios, mas também para conseguirmos atingir o feito da neutralidade carbónica até àquela data", diz Ana Costa, sustainability industry lead da Beta-i, em conversa com o Dinheiro Vivo.

Depois de traçado o objetivo, foi desenhado o ecossistema, já que para a questão da transição energética, que "não se faz sozinha", é necessário uma "maior abrangência" e, por esse motivo, diferentes players. Ora, para parceiro institucional, o Smart Open Lisbon escolheu a Agência para a Energia (ADENE), por tratar-se de uma entidade que "compreende os desafios" e que é "capaz de fazer a ponte para os cidadãos".

No que toca aos parceiros peritos foram convidadas a EDP, Galp e Greenvolt Comunidades, enquanto especialistas em energia; a Vieira de Almeida, para aconselhamento legal associado ao setor; e, por último, o fundo de impacto 3xP Global, com o intuito de avaliar as soluções e abrir portas ao investimento.

Do lado dos que querem tornar Lisboa baixa em dióxido de carbono (CO2), começando pelas suas próprias "casas", estão os parceiros piloto, dispostos a testar as soluções apresentadas pelas startups. É o caso da Delta, Brisa, ANA-Aeroportos, Carris, Sonae Sierra, Sporting Clube de Portugal e Schréder Hyperion.

"Quando mapeámos este grupo, a intenção foi, por um lado, trazer grandes consumidores de energia dentro da cidade e, por outro, entidades que pretendam adicionar valor ao mercado, seja com produtos ou serviços de menor pegada ambiental", explica a mesma responsável, destacando: "São marcas de peso que conseguem ter um maior impacto."

"Geração de energia renovável", "mobilidade sustentável", "economia de baixo carbono", "eficiência energética" e "gestão de energia" foram os cinco grandes desafios identificados pela CML, em conjunto com as empresas parceiras, e posteriormente lançados aos fazedores.

Segundo dá a conhecer a Beta-i, a oitava edição do programa de inovação aberta recebeu um total de 222 candidaturas provenientes do mundo inteiro, estando nelas representados 46 países, entre os quais Portugal, Reino Unido, Espanha, Índia, Estados Unidos e Finlândia.

Daquele conjunto, foram selecionadas 15 startups para participar no bootcamp, que decorrerá entre 16 e 18 de janeiro. São elas AreyLight Solutions, Bamboo Energy, ElectroTempo, Enlil-Vertical Axis Wind Turbine, EVE-Electric Vehicle Ecosystem, Faradai Limited, GreemKo, Liveable Cities, Miogas Madrid, The Predictive Company, R8 Technologies, Thermosphr, Vutility, WeDoSolar GmbhH e Windcity.

Neste momento, já a meio da "jornada de inovação", como lhe chama Ana Costa, os empreendedores estão prestes a apresentar o seu pitch às empresas. O mesmo sucede com as parceiras disponíveis para testar novos produtos e serviços que beneficiem a transição energética dos seus negócios - também elas irão elaborar uma apresentação com o intuito de transmitir aos empreendedores quais as suas necessidades no âmbito desta temática.

A partir daqui, isto é, após a fase de bootcamp, começarão a dar-se as reuniões para, de forma a avançar com o desenho dos pilotos. Este processo pode ser feito a solo ou em conjunto com outras empresas, permitindo "a partilha de recursos e custos", nota a responsável da consultora.

Depois de trabalharem cerca de três meses em estreita colaboração, as entidades e as startups vão reunir-se para apresentar à comunidade os projetos que estiveram a desenvolver. O evento acontecerá no dia 23 de abril, num lugar a anunciar brevemente.

Sobre as expectativas para esta edição, a líder de sustentabilidade na Beta-i mostra-se otimista, já que a iniciativa tem resultado em produtos diferenciadores noutros anos.