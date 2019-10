Look Forward. Incubadora abre candidaturas para startups na área da moda

A Look Forward, a primeira incubadora europeia dedicada à indústria da moda, retail e beleza, abriu candidaturas para a quinta edição do seu programa de incubação, que vai decorrer no próximo ano.

As candidaturas para o programa da Look Forward – que foi lançado em 2015 pela mão de David Dayan e Thierry Petit, fundadores da firma Showroomprive, é “um programa de acompanhamento gratuito e sem custos de participação que apoia anualmente uma vintena de start-ups dispostas a transformar a nossa forma de produzir, pensar e consumir a moda, o retail e a beleza” – vão estar abertas até ao próximo dia 28 de outubro.

A Look Forward, indica em comunicado enviado às redações, quer “reforçar a sua ambição internacional favorecendo a presença de startups internacionais. A incubadora também quer apoiar as jovens empresas que oferecem soluções ecologicamente responsáveis aos e-retailers”.

A retalhista Carrefour e a Beauté são sócios da Look Forward e, tal como no passado, vão continuar a manter um relacionamento próximo com as startups. “Durante a temporada 2019, Carrefour acompanhou seis startups e atualmente está a implementar testes (POC) com duas delas”.

O programa de incubação vai contar com 15 e 20 startups inovadoras das indústrias da moda, retail e beleza, “incluindo 5 projetos internacionais”. As empresas que forem selecionadas vão ter acesso a apoio personalizado, em áreas como: espaço de trabalho; acompanhamento personalizado, que lhes permitirá conhecer os profissionais e especialistas de Showroomprive em várias áreas, rede de contactos através do acesso ao ecossistema.