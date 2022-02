Luca capta 2,7 milhões para expandir a plataforma de ensino na América Latina

Frederico Bello, fundador da plataforma de ensino Luca © DR

A startup Luca, uma plataforma de ensino para alunos até ao secundário, captou uma ronda de investimento pre-seed no valor de 2,7 milhões de euros. O investimento foi coliderado pelo Shilling Founders Found (Portugal) e pela Heartcore Capital (Dinamarca) e "ajudará a Luca a acelerar a sua missão na disponibilização de um amplo acesso a educação de qualidade, a nível mundial", anunciou esta quarta-feira a Shilling em comunicado.

"Na Luca estamos a disromper o setor da educação ao levar a tecnologia para a sala de aulas e para o tempo de estudo dos alunos. Enquanto mercado principal, estamos a captar o mercado latino-americano de língua e expressão espanhola, o terceiro maior mercado em número de estudantes do ensino k12 [que vai desde o básico ao secundário], com mais de 100 milhões de alunos e que na sua grande maioria sofreu grandes impactos com a pandemia", explica em comunicado o CEO da Luca, Frederico Bello.

Fundada em 2020 em Espanha pelo português Frederico Bello, esta startup com sede em Lisboa e na Cidade do México já lançou um projeto-piloto em 40 escolas no México, Colômbia e Guatemala e já tem conteúdo escolar interativo e personalizado através de Inteligência Artificial disponível para os graus de ensino do 1º ao 6º anos em Matemática, Ciências e Espanhol, de acordo com os programas escolares nacionais. Neste momento, a Luca já serve um universo de cerca de 5000 alunos na América Latina.

Miguel Santo Amaro, sócio do Shilling Founders Found e membro do conselho de administração da Luca explica que "a visão do Frederico e o seu propósito ajuda-nos, enquanto investidores, a ver a Luca como um negócio com forte impacto. Nós acreditamos numa educação com mais qualidade e acreditamos profundamente que a Luca pode ter um papel importante neste contexto".

Além do investimento do Shilling Founders Found e da Heartcore Capital, a Luca captou também a participação de business angels (1ª fase) como Juan Romero (antigo CEO da Pearson Latam), Hugo Arevalo (cofundador e presidente do Power MBA, ex-chairman da Hawkers e um dos primeiros investidores da Cabify), Gonzalo Manrique (fundador & CEO da Ironhack), Diogo Mónica (fundador & CEO da Anchorage), Vasco Pedro (fundador e CEO da Unbabel) e Brian Requarth (fundador e CEO da VivaReal e Latitud Latam).