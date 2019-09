Maioria da Startup Lisboa passa para privados. Delta vai estar no Beato

Os privados passaram a assumir a maioria do capital da Startup Lisboa. Esta é a consequência da entrada da entrada da Delta Cafés, da Roland Berger e da Universidade Católica Portuguesa como novos associados da incubadora liderada por Miguel Fontes – juntando-se à Câmara de Lisboa, IAPMEI e Montepio. Em relação ao Hub Criativo do Beato, confirma-se a entrada da empresa do grupo Nabeiro neste hub empreendedor e que já estava a ser negociada há mais de um ano.

“Tivemos uma assembleia-geral em julho, onde elegemos uma nova direção, na qual já estão refletidos os novos associados: António Bernardo (Roland Berger) e Rui Miguel Nabeiro (Delta); [e os atuais associados] além de José Vale (IAPMEI), Nuno Mota Pinto (Montepio), Maria Guimarães (Startup Lisboa), o presidente da direção, João Paulo Saraiva (vice-presidente da CML) e eu, que sou diretor executivo”, explicou Miguel Fontes em entrevista ao semanário Expresso deste sábado.

A entrada da Universidade Católica – através do Centro de Inovação Tecnológica e de Empreendedorismo – na Startup Lisboa será formalizada após reunião do conselho superior, no início deste ano letivo.

Os novos associados da Startup Lisboa, para já, não vão entrar com capital financeiro mas admite-se a hipótese de uma quota anual.

Delta vai estar no Beato

Na mesma entrevista, Miguel Fontes confirma que a Delta Cafés vai mesmo ter um espaço no Hub Criativo do Beato. “A Delta vai mobilizar o seu centro de inovação Diverge para o edifício da Startup Lisboa” assim como ter um espaço para “um mundo de experiências à volta do café”, refere Miguel Fontes.

Há mais de um ano que a empresa do grupo Nabeiro estava a negociar um espaço no Hub Criativo do Beato. Isso mesmo foi adiantado por Fernando Medina, presidente da câmara de Lisboa, em declarações ao Dinheiro Vivo em julho de 2018.

“Estão a haver conversações com outros grupos para que se possam instalar aqui no Beato. Um deles é a Delta, com um centro de inovação. Será um grande gosto concretizar esta parceria. O processo está bem encaminhado para que isso aconteça. É um dos grandes grupos nacionais, com grande capacidade de inovação e uma obra social de grande relevo no país do comendador Rui Nabeiro e da sua equipa”, referiu, na altura, o autarca.

As obras de reabilitação do edifício que a Startup Lisboa vai ocupar no Beato vão custar sete milhões de euros e terão comparticipação de 40% de fundos comunitários.

Também a Daimler Trucks vai ter um edifício próprio no hub do Beato, onde vai funcionar o hub tecnológico, o Tech & Data Hub, que irá apostar na inovação e serviços digitais no sector dos veículos comerciais, de camiões e autocarros – o anúncio deste centro da dona da Mercedes em Portugal foi feito em outubro de 2018.

O primeiro edifício do Hub Criativo do Beato deverá ficar concluído no início de 2020. Este espaço será ocupado pela empresa alemã Factory e que vai inclur o Mercedes-Benz.io, o hub de inovação digital da marca alemã. Inicialmente, o edifício da Factory iria ficar concluído no final de 2018.

O espaço de restauração e comércio do Hub Criativo do Beato foi adjudicado ao restaurante A Praça, gerido por Cláudia Almeida e Silva, ex-diretora-geral da Fnac Portugal. As obras de reabilitação deste local vão começar em outubro.