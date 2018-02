Mapidea assina parceria com a NOS para ajudar a tomar decisões

A Mapidea, startup portuguesa que permite a qualquer negócio perceber o local onde vale a pena investir, vai assinar uma parceria com a NOS para a nova solução de monetização de dados. O acordo de exclusividade com a operadora liderada por Miguel Almeida foi anunciado esta segunda-feira em pleno Mobile World Congress (MWC), em Barcelona.

A solução de monetização de dados é novo produto da Mapidea que “permite dotar uma operadora de telecomunicações com uma plataforma por onde pode carregar os seus dados, anónimos e agregados, que são úteis, por exemplo, para câmaras municipais, entidades de turismo, empresas de transportes e retalhistas”, explica Pedro Moura, cofundador da Mapidea, em declarações ao Dinheiro Vivo, em Barcelona.

Os dados das operadoras, acrescenta o cofundador, “são disponibilizados numa plataforma própria, fácil de utilizar. Os clientes empresariais das operadoras podem, depois, complementar essa informação com os dados dos censos para criar um perfil dos seus potenciais clientes”.

Esta informação é particularmente útil para determinar, por exemplo, onde vai ficar a nova paragem do autocarro ou onde vai abrir o próximo supermercado, graças a características geográficas, de espaço e de ruas. Os mapas onde este tipo de informação está disponível obrigam as empresas a recorrer a especialistas em sistema de informação geográfica. Estes especialistas deixam de ser necessárias para estas funções com o software desenvolvido pela Mapidea.

O novo produto desta startup portuguesa está a despertar tanto interesse do mercado que poderá mesmo levar a um reforço financeiro. “Estávamos a fazer um pouco de retenção de custos, mas com a introdução deste produto somos capazes de ter mais investimento para suportar o crescimento a nível de vendas e de suporte ao mercado”, prevê Pedro Moura.

A Mapidea, que está a participar pela primeira vez no MWC, conta com uma equipa de sete pessoas e obteve, no final de março de 2017, um financiamento pre-seed, de 250 mil euros, da Portugal Ventures.