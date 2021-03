Maratona de soluções para economia social vale prémios de 15 mil euros

Inês Sequeira, líder da Casa do Impacto. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo 03 Março, 2021 • 10:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão abertas as candidaturas para a maratona de soluções para a economia social Hackathon 100% Colaborativo. Esta iniciativa será organizada pela Santa Casa da Misericódia de Lisboa entre 30 de março e 26 de abril. Os prémios totais são de 15 mil euros.

Poderão concorrer a esta iniciativa estudantes, recém-licenciados, membros das comunidades alumni e trabalhadores da Santa Casa de Lisboa e organizações da economia social. A maratona de soluções irá decorrer em formato totalmente digital, graças à plataforma Taikai

Os candidatos terão de responder a quatro desafios, cada um com um prémio de 3750 euros:

- O digital na Economia Social - o papel da transição digital na redução das desigualdades e na promoção da inclusão social;

- O futuro do trabalho no setor da Economia Social - recrutamento e retenção de quadros para a renovação do setor e intervenção dos mesmos no seu desenvolvimento;

- A sustentabilidade da Economia Social - busca de redes alternativas de financiamento de longo prazo que acrescentem valor social, ambiental e económico ao setor;

- A avaliação de impacto na Economia Social - escalabilidade do efeito positivo do setor e medição do impacto social da mudança provocada.

As candidaturas para esta iniciativa estão abertas até 23 de março e poderão ser feitas através desta página.