Marcelo promulga lei das startups com recados

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. © ANDRÉ KOSTERS/LUSA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o decreto da Assembleia da República que estabelece o regime aplicável às startups e scaleups e altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Código Fiscal do Investimento. Mas não deixou de tecer fortes críticas.

Na nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa defende que "a aplicação do diploma depressa mostrará a necessidade da sua correção".

O Presidente da República promulgou o decreto "apesar do desincentivo à consolidação das Start-Up, traduzido na supressão prematura de benefícios fiscais, e da injustiça relativa do não apoio àqueles que investiram em Investigação e Desenvolvimento", lê-se na nota.

Marcelo Rebelo de Sousa diz ainda "que a aplicação do diploma depressa mostrará a necessidade da sua correção e, sobretudo, à importância do quadro genérico definido para as Start-Up e Scale-Up".