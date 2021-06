Match Up Corpo, mente e vontade para se tornar no seu melhor eu

Frederico Gil, Tiago Coelho e Francisco Nunes juntam know how de áreas totalmente diferentes. © DR

Fruto dos tempos de pandemia, a ideia para lançar um projeto de networking capaz de ajudar as empresas a tirar o melhor partido das suas equipas surgiu "durante os inúmeros zooms e calls" que Frederico Gil, Tiago Coelho e Francisco Nunes fizeram durante os confinamentos. "E foi-se estruturando em reuniões e almoços pontuais na fase de desconfinamento, porque acreditávamos que fazia todo o sentido juntar os nossos know hows para ajudar as pessoas", contam. "Durante o ano passado, apoiámo-nos, cada um com o conhecimento da sua área, e quase instintivamente criámos o conceito 1 body +1 mindset + 1 pro = 3 para a Match Up." O objetivo é ajudar os clientes a alcançar o sucesso na sua área de negócio ou interesse.

O negócio foi lançado com fundos próprios - "vamos tentar continuar neste modelo", dizem, sem revelar montantes mas assumindo recorrer a financiamento caso se revele necessário para crescer. E quando o apoio da agência STATUS Brand Experience se juntou à vontade dos três empreendedores, uniram-se os pontos e nasceu a empresa, que será revelada ao público na próxima semana.

Se é verdade que a pandemia ajudou a tomar a decisão, pela potencial procura que se gerou - "intensificou a necessidade e procura deste tipo de serviço, dada a fragilização das pessoas neste ano e meio de instabilidade e com a concorrência profissional a aumentar" -, os três empreendedores garantem que este não é um projeto de conveniência. Antes surgiu da perceção de que as suas áreas profissionais se complementavam e juntos podiam ajudar outros a atingir objetivos. E conjugaram experiências para consegui-lo: Frederico, jogador de ténis profissional, encabeça a área body, realçando a "importância do desporto e do corpo saudável"; Francisco, mental coach, trabalha a área de mindset com as suas skills de "autoconhecimento, motivação, confiança e ajuda no fortalecimento da inteligência emocional"; e Tiago, empreendedor por vocação, "desvenda estratégias profissionais e de gestão na área pro", concretizam. E exemplificam: "Um profissional do desporto tem de ter como foco as competências físicas, mas sem uma mente fortalecida e orientação estratégica dificilmente alcançará o topo. Da mesma forma, um CEO está focado nas suas competências estratégicas e de conhecimento, mas se não fizer desporto e fortalecer a mente dificilmente alcançará o máximo potencial."

A Match Up contribui, assim, para o fortalecimento do indivíduo ou de equipas de trabalho, dependendo da necessidade. E já prevê, em caso de necessidade, fazê-lo através de meios digital ou em formato híbrido. "Acreditamos que as parcerias entre pessoas e empresas que têm os mesmos valores e objetivos são o motor para os sucessos do futuro e juntar quem pode entreajudar-se para criar algo maior é a nossa forma de viver - agora também com quem quiser trabalhar com a Match Up, para quem encontraremos soluções à medida, quer pela nossa experiência quer recorrendo ao alargado network com que contamos", prometem. O objetivo final é encontrar "a melhor solução para cada um se tornar na sua melhor versão".

No momento do lançamento da Match Up, a ambição é clara: "Ser líderes de mercado em network das três áreas que trabalhamos e nos três formatos que apresentamos no nosso projeto." A saber: as Match Up Talks, eventos motivacionais com palestrantes que levam casos de sucesso para inspirar os demais; a Match Up Head Up, que se materializa em retiros de dois ou três dias para fortalecer as três áreas (body, mindset e pro); e o Match Up Follow Up, em que existe um acompanhamento personalizado individual dos clientes.

E onde se veem daqui a cinco anos? A resposta é rápida: "Com cinco vezes mais sucesso.