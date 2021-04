Mercedes-Benz.io continua a apostar em Portugal e quer recrutar mais 100 profissionais para hub em Lisboa

Computador, teclado © Pixabay

A Mercedes-Benz.io, empresa do grupo Daimler para o desenvolvimento de soluções tecnológicas de marketing e de vendas, tem um centro tecnológico em Portugal desde 2017 e continua a querer apostar no País. O hub da marca germânica em Lisboa conta já com duas centenas de pessoas e a ambição é crescer a equipa em mais uma centena de elementos.

"Abrir o hub de desenvolvimento tecnológico em Lisboa foi uma decisão baseada não apenas na disponibilidade e qualidade do talento na área tecnológica, pois Portugal tem excelentes escolas de engenharia em todo o país, mas também porque o país vive uma onda crescente de inovação e empreendedorismo que tem vindo a atrair talento de várias partes do mundo", defende Alexandre Vaz, Managing Director da Mercedes-Benz.io, em comunicado. "Temos objetivos de recrutamento muito ambiciosos para os próximos anos, que são um sinal claro do investimento do grupo Daimler na cidade e no país", acrescenta.

Para crescer o centro lisboeta de soluções tecnológicas de marketing e vendas, a companhia alemã procura nomeadamente programadores de front-end e back-end, cloudops, engenheiros de diversas áreas, solution architects, product owners, scrum masters e UX designers, um Chief Technology Officer e um profissional de Recursos Humanos sénior.

"Até 2017 o desenvolvimento digital da Mercedes-Benz Cars para a área de marketing, vendas e pós-venda era efetuado maioritariamente por empresas externas. Mas dada a importância dos canais digitais, a Daimler tomou a decisão de internalizar o conhecimento de modo a construir as futuras plataformas digitais nestas áreas. Lisboa passa assim a assumir a liderança da transformação digital da Mercedes em todo o mundo", diz ainda a empresa em comunicado.