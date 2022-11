Miio estreia-se na venda de carregadores domésticos com aquisição da VoltCharge

© Unsplash

Depois de levar a sua tecnologia para Espanha e França, a portuguesa Miio decidiu embarcar na área do comércio digital. A startup dedicada à mobilidade verde anunciou esta terça-feira que adquiriu a VoltCharge, plataforma de compra e venda de equipamentos para carregamento doméstico de veículos elétricos, com o objetivo de arrancar com uma nova unidade de negócio: a Miio Store.

Com esta operação, cujo valor não se conhece, os colaboradores da VoltCharge serão integrados na equipa da startup: "Incorporámos o fundador da empresa e migrámos as parcerias, instaladores e fornecedores da VoltCharge para a Miio", diz a empresa ao Dinheiro Vivo. Atualmente, a especialista em mobilidade elétrica tem 20 trabalhadores e conta terminar o ano com 22, significando isto um reforço para suportar o novo segmento.

Para Daniela Simões, CEO e cofundadora da Miio, "a aquisição da VoltCharge é mais um passo no crescimento da Miio, que pretende levar toda a sua inovação e praticidade para o ambiente doméstico do carregamento de elétricos".

"Sabemos que, apenas em França, mais de 50% dos condutores de elétricos usa maioritariamente o carregamento doméstico numa base diária, número que em Portugal é ainda mais elevado. Estamos a falar de um conjunto relevante de utilizadores que ainda sofre na escolha, aquisição e instalação destes equipamentos. A Miio pode ajudar a simplificar o processo, tal como fez no carregamento público e é nesse sentido que surge esta nova área de negócio", explica a responsável.

Quanto à futura loja online, esta ficará disponível em todos os países onde a empresa opera, ou seja, Portugal, Espanha e França. A atual plataforma da VoltCharge manter-se-á totalmente operacional até a transição estar concluída no primeiro trimestre de 2023. Segundo explica a empresa, a Miio Store ajudará os utilizadores a adquirir o equipamento adequado às suas necessidades, incluindo todo o processo de instalação.

Criada em 2019, por Rafael Ferreira e Daniela Simões, a Miio conta já com mais de 90 mil utilizadores registados no país. Para 2023, a meta é continuar "focada na inovação e simplificação do carregamento de veículos elétricos no mercado europeu, com foco em Portugal, Espanha e França", tendo previsto entrar em novos mercados. Durante o próximo ano, a empresa deverá lançar o software para ambiente doméstico, que poderá também ser incorporado na app Miio.