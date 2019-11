Modalisboa e United Fashion à procura de jovens designers

Lisboa recebe, em março de 2020, o próximo evento do United Fashion, cluster que reúne sete organizações do mundo da moda europeia, entre as quais a Associação ModaLisboa, e está à procura de jovens designers que aí queiram apresentar as suas coleções. As candidaturas têm de ser apresentadas até 19 de dezembro e é requisito fundamental que os designers disponham de dois anos de experiência e as peças da coleção de primavera-verão 2021 disponíveis para compra imediata.

“Depois de várias ações internacionais, Lisboa recebe a plataforma de promoção de moda de autor europeia que começou a ser pensada há cinco anos”, especifica a ModaLisboa em comunicado, dando conta que, em 2014, durante a European Fashion Summit, organizada pela MAD – Home of Creators, federações, associações, plataformas e incubadoras de moda de toda a Europa sentaram-se para conversar sobre o setor. O United Fashion nasce em 2017 para “dar visibilidade, defender e valorizar, com uma voz única, a moda independente como um ativo económico e criativo”.

O United Fashion é, assim, um cluster de sete organizações ativas no setor da moda europeia: MAD – Home of Creators e Flanders DC, ambas da Bélgica; Baltic Fashion Federation, da Letónia; Maison de Mode, França; Fashion Weekend Skopje, Macedónia do Norte, Fashion Council Germany, Alemanha e, claro, a Associação ModaLisboa. Já realizou eventos em Berlim, Riga, Skopje e Lille e, neste momento, está a decorrer em Antuérpia o FashionTech Works, que conta com a participação de 25 marcas e empreendedores de moda e tecnologia, incluindo os designers portugueses Alfredo Orobio (Awaytomars) e Olga Noronha.

E chega a Lisboa, no próximo ano, de 5 a 7 de março, com uma programação pensada para aproximar os jovens designers de profissionais da indústria têxtil, compradores e imprensa nacional e internacional, bem como para “criar redes de contacto que promovam o crescimento das suas marcas e as aproximem do mercado português”. O United Fashion será um hub de workshops, masterclasses, showroom, happenings de moda e venda direta ao público, trazendo à capital portuguesa as coleções de primavera-verão 2021 de 14 designers de moda, numa programação integrada na Lisboa Fashion Week.

As candidaturas terminam a 19 de dezembro e podem ser submetidas aqui. Para mais pormenores consulte o site da ModaLisboa.