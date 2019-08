Moxy. Estúdio de software junta design e engenharia e não pára de ganhar prémios

A Moxy é um estúdio de software do Porto que junta design e engenharia e que está a conquistar as atenções de todo o mundo. As aplicações desenvolvidas para a web e para telemóveis já conquistaram mais de duas dezenas de prémios. Fundado em 2016, o estúdio já tem perto de 30 trabalhadores e vai chegar aos 50 no próximo ano. Além dos dois escritórios no Porto, há espaços da Moxy na Ribeira Brava (Madeira) e também em Berlim.

Dentro da equipa da Moxy existem programadores e designers. “Tentamos encontrar o equilíbrio entre impacto, excelência e pragmatismo”, destaca Marco Oliveira, diretor-geral e um dos quatro sócios da Moxy, em conjunto com André Cruz, Filipe Dias e Gonçalo Cruz (juntou-se mais tarde ao grupo).

O estúdio de design do Porto conta com quatro grandes clientes, quase todos estrangeiros. A exceção é a portuguesa Plataforme, a startup que personaliza o segmento da moda de luxo também a partir do Norte do país.

“Os programadores têm muito gosto pelo design e os designers têm tacto para a programação. Esta colaboração é muito próxima e, se for detetada alguma falha, é muito fácil articular com outro elemento da equipa e tornarmo-nos muito eficientes”.

Esta proximidade tem explicado o sucesso da Moxy junto da comunidade internacional: em três anos, já conquistou mais de duas dezenas de prémios, entre os quais, o de melhor site para telemóveis do mundo, durante a gala Awwwards, em Amesterdão.

O estúdio nasceu no final de 2016. Na altura, Marco, André e Filipe tinham acabado de sair do serviço de música Baboom, que também tinha um escritório na cidade Invicta. “Tínhamos um impasse: ou cada um seguia o seu caminho ou começávamos a fazer algo em conjunto. Muito dificilmente nos voltaríamos a encontrar os três ao mesmo tempo. Seria a altura de começarmos algo em conjunto.”

Os três fazedores enfrentaram alguma incerteza no negócio. “Não sabíamos muito bem o que criar. Queríamos algo que nos orgulhasse. À medida que fomos falando com a nossa rede de contactos, percebemos que havia mercado e que reconheciam o nosso talento. Tivemos clientes desde o dia zero, quando éramos apenas três.”

A executar um plano de investimento de cinco milhões de euros até ao final do próximo ano, a Moxy quer tornar-se cada vez mais relevante na Europa e aproximar-se de alguns dos maiores clientes da região.

Daqui a dois anos, poderá autonomizar a Nomius, uma solução de gestão de identidades e que permite, aos utilizadores, o controlo absoluto de dados.