Mulheres na tecnologia voltam a ter prémios. As nomeações estão abertas

Portugal vai voltar a dar prémios para as melhores mulheres na área da tecnologia. A segunda edição dos prémios Portuguese Women in Tech está marcada para o dia 28 de outubro, no espaço de coworking Now Beato, em Lisboa.

Na edição de 2019, há 10 categorias a concurso, mais uma do que na edição de 2018: fundadoras e co-fundadoras de startups; programadoras; engenheiras de sistemas e de redes; especialistas em análise de dados; gestoras de produto; designers; especialistas em recursos humanos; especialistas em marketing; e ainda um prémio especial para a melhor startup em Portugal fundada por uma mulher.

Até ao dia 2 de outubro, qualquer mulher poderá ser nomeada para cada uma das categorias, através da página oficial dos prémios – aqui. De seguida, as cinco mais nomeadas em cada categoria vão passar para as votações, que terão lugar entre 3 e 13 de outubro.

Na última fase, um júri independente vai avaliar as votações e escolher as três finalistas por categoria. Os nomes serão divulgados dia 18 de outubro, uma semana antes da gala.

Os prémios da Portuguese Women in Tech, em 2018, registaram mais de 800 nomeações, mais de 6500 votos e o envolvimento de mais de 50 empresas tecnológicas.

