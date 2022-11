Musiversal. Startup para criadores de música vence prémio Road 2 Web Summit

Anúncio dos vencedores foi feito esta sexta-feira, durante a Web Summit. Ricardo Lima (esq.), Teresa Abecasis e António Dias Martins (dta.) © Rita Chantre/Global Imagens

A Musiversal, startup que permite aos criadores de música produzirem as suas obras com artistas de todo o mundo através de transmissão ao vivo, arrecadou a distinção de Startup Mais Promissora do Road 2 Web Summit, tendo sido atribuído ao seu cofundador Xavier Jameson, um prémio monetário no valor de 15 mil euros, atribuído pela Galp.

Também a Windcredible, que criou microgeradores eólicos idealizados para aplicações urbanas, industriais e rurais, levou para casa o galardão de startup com melhor desempenho no bootcamp. O fundador Filipe Fernandes recebeu um cheque no valor de cinco mil euros.

O anúncio dos vencedores do programa foi feito durante uma conferência de imprensa à margem do último dia da cimeira, e contou com a presença de António Dias Martins, CEO da Startup Portugal, Teresa Abecasis, membro do conselho executivo e de administração da Galp, e Ricardo Lima, head of startups da Web Summit.

Promovido pela Startup Portugal, o Road 2 Web Summit tem como objetivo incentivar a participação de empreendedores e startups do ecossistema português de elevado potencial na feira de empreendedorismo, com condições especiais e suporte à sua preparação na abordagem à conferência, através de um bootcamp.

Este ano, a iniciativa registou um número recorde, segundo disse António Dias Martins, com mais de duas mil candidaturas recebidas. Entre o conjunto de startups selecionadas, houve uma representação significativa de jovens empresas nas áreas de Inteligência Artificial (IA), fintech, medtech e pharma. Globalmente, os projetos em questão já levantaram mais de 11 milhões de euros. A Galp Upcoming Energies apoiou com os dois prémios, no valor total de 20 mil euros