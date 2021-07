My Lads: Boneco de Ronaldo em realidade aumentada com investimento de 7,6 milhões

Hugo Matinho, Dulce Guarda e Ivan Braz são os fundadores da My Lads. © DR

Juntar realidade aumentada a bonecos colecionáveis como Cristiano Rolando, João Félix e Bruno Fernandes valeu uma ronda de investimento seed (semente) de 7,6 milhões de euros à My Lads. A startup portuguesa anunciou a injeção de capital esta terça-feira, o que permitiu fechar contratos com Benfica, Sporting, FC Porto e Atlético de Madrid, além da Federação Portuguesa de Futebol.

A primeira ronda de investimento também vai servir para crescer a equipa - atualmente com 16 pessoas, atrair novos clientes internacionais e criar novas experiências em realidade aumentada, refere o comunicado de imprensa.

A operação foi liderada pela empresa do Dubai Riva Technology and Entertainment e também contou com a participação do piloto português António Félix da Costa, um dos sócios da plataforma de investimentos Apex Capital.

A solução desenvolvida em Portugal pretende aumentar a ligação entre os adeptos e os clubes. A equipa criou uma aplicação móvel que dá vida a estádios de futebol e outras áreas privadas.

"Os fãs querem sentir-se parte da família e que são importantes para seus ídolos. [...] Este investimento vai ajudar-nos a personalizar cada vez mais as experiências de realidade aumentada para os fãs, a criar memórias e itens colecionáveis únicos para aumentar o envolvimento entre os fãs e as suas equipas favoritas", nota Ivan Braz, presidente executivo da My Lads, citado no documento.

A My Lads nasceu a partir da BBox Sports, empresa que em 2019 cirou caixas surpresa para fãs de futebol. Cada caixa incluía produtos exclusivos, como cachecóis, minicaneleiras e bonecos colecionáveis.

A nível internacional está a desenvolver-se um novo mercado tecnológico em torno do desporto, para tentar atrair um novo tipo de adeptos.

Neste mês, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol lançou o próprio fan token: este ativo digital colecionáveis dá acesso a votações e promoções exclusivas, prémios VIP e funcionalidades ativadas por realidade aumentada.