MyCareforce dá 5 euros extra a profissionais de saúde por cada 8 horas trabalhadas

Os cofundadores da MyCareforce, João Hugo Silva e Pedro Cruz Morais © Direitos Reservados

De 16 de dezembro a 2 de janeiro, a MyCareforce vai abdicar das habituais comissões recebidas pelas unidades de saúde clientes, com o intuito de reforçar os rendimentos mensais dos profissionais que preencherem vagas na plataforma na época natalícia. Enfermeiros e técnicos auxiliares passarão a ter um ganho de cinco euros, pagos em vouchers Amazon, por cada oito horas trabalhadas, em resultado da "partilha do esforço" por eles feito neste período.

"O Natal acaba por ser uma altura em que os profissionais e técnicos de saúde ficam mais sobrecarregados, não só pelo aumento de férias de colegas, como pela própria conjuntura da época e estação. Queremos partilhar desse esforço e retribuir de forma simbólica, sendo também um incentivo para uma maior segurança na alocação de recursos humanos nesta época mais exigente", destaca João Hugo Silva, cofundador e COO da startup.

Com a nova campanha, todos os profissionais inscritos na MyCareforce que tenham trabalhado um mínimo de 24 horas receberão 15 euros. O valor do extra de Natal varia conforme o tempo no ativo - assim sendo, trabalhadores que totalizem 150 horas no mês, recebem mais de 90 euros.

Atualmente, a plataforma portuguesa conta com mais de nove mil enfermeiros da Ordem, mil técnicos auxiliares de saúde e mais de cem empresas de saúde. Grupo Trofa Saúde, SAMS, Grupo Orpea, Residências Montepio e Santa Casa da Misericórdia são alguns dos clientes, através dos quais a MyCareforce já preencheu mais de 60 mil horas.