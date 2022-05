Naji. Jovem marca portuguesa de biquínis já se estreia em Nova Iorque

Isabel Janson, fundadora da Naji (dir.), e Helena Martins, responsável pela fábrica. © D.R.

A Naji, marca de biquínis portuguesa, acaba de atravessar o Atlântico para exibir os seus artigos slow fashion na Flying Solo, a retalhista nova-iorquina que é uma montra da moda de designers independentes. Este é o primeiro passo na internacionalização da jovem empresa de Isabel Janson e uma oportunidade de ouro para abrir portas em novos mercados, logo no primeiro ano do arranque oficial do negócio. Os biquínis da Naji estão desde o início do mês à venda na loja da Broadway da Flying Solo e também no seu canal digital.

A estreia neste espaço, que integra um cooper room (sala privada), onde vão estilistas, celebridades e revistas para escolher peças para eventos ou editoriais, seguiu um rigoroso processo de seleção. Como conta a empreendedora do Porto, que já conhecia a loja, em setembro do ano passado apercebeu-se que as candidaturas para o verão de 2022 estavam abertas e não perdeu tempo. "Como estava a lançar a minha maior coleção e a dedicar-me a 100% à marca, decidi avançar, pois seria uma abertura além-mar para a Naji Swimwear e uma oportunidade de aumentar a notoriedade e vendas", conta.

A entrada implicou uma primeira triagem das mais de mil candidaturas recebidas na Flying Solo, focada na análise do site das marcas, das peças e do conceito. A Naji ultrapassou essa etapa e Isabel Janson foi convidada para uma entrevista remota. "Fizeram questão de me conhecer e de ouvir a história da marca, os valores e onde e como funcionava a produção". Um mês depois, chegou a confirmação que tinha ganho lugar para 10 modelos de biquínis na loja da Broadway.

Foi uma vitória para a Naji que, em 2015, começou timidamente a dar os primeiros passos no mundo da roupa de praia. Nesse ano, Isabel Janson aliou os estudos universitários a um curso pós-laboral de costura e modulagem. A paixão pela moda exacerbou-se com a aprendizagem da arte da agulha e, nessa altura, descobriu que gostava especialmente de criar fatos de banho, de trabalhar um material "tão especial e desafiante" como é a licra. Começou então a costurar à mão os seus próprios biquínis e não tardou a que lhe surgissem pedidos de outras pessoas. "Vi uma oportunidade de negócio".

A pandemia acabou por acelerar toda essa vontade. Já com o curso superior e o mestrado terminado, uma experiência de dois anos na Nestlé, em Lisboa - a maioria do tempo em teletrabalho -, a jovem de 25 anos decidiu largar o emprego e dedicar-se de corpo e alma ao negócio. Afinal, "estava na fase de vida ideal para correr o risco". E este é o ano do grande arranque. Isabel Janson já assegurou a venda dos seus biquínis e fatos de banho em várias lojas físicas do Porto e garantiu a sua presença em Lisboa e Cascais, além de disponibilizar os artigos no site da marca e de os promover nas redes sociais.

Todo o processo criativo está nas suas mãos. Conhecer as tendências, descobrir os últimos materiais e espreitar as feiras internacionais para depois pegar no lápis e papel e dar asas à imaginação são as fases inicias. Em simultâneo, vai definindo as licras e os padrões a usar, para então avançar com os moldes. Quando todo o processo está terminado, a empreendedora entrega a produção a uma têxtil da região Norte.

Para a grande estreia, Isabel Janson apostou numa coleção com 35 modelos de biquínis e fatos de banho de três linhas, a que juntou roupa de praia. Em breve, chegam as novidades para as grávidas e produtos para o cuidado da pele, fruto de uma parceria com a Plume Organic Care.

A Naji assume-se como uma marca slow fashion, que prima pela alta qualidade (as licras são todas italianas e espanholas) para que o artigo possa ser usado por muitas épocas balneares. Como frisa a empreendedora, "o consumidor está cada vez mais focado na qualidade em vez da quantidade e, portanto, garantimos um ciclo de vida do produto muito comprido, defendendo assim o consumo consciente".

Apesar de ainda estar a dar os primeiros passos, a Naji já tem objetivos bem definidos: ser marca de referência em Portugal e estar em vários pontos de venda a nível internacional.