Naturanos. Projeto para uma vida saudável nasce em Caminha

O buraco na camada do ozono foi a primeira grande preocupação de Tânia Terroso com o ambiente. Era ainda uma pequena rapariga, mas a dimensão deste problema impulsionou o seu interesse por todas as matérias que envolvessem a natureza e a saúde. Acabou por apostar no estudo dos efeitos no corpo das plantas e produtos naturais e formar-se em fitoterapia, a que somou também cursos em homeoterapia, aromaterapia e nutrição. Com essas bagagens e um arreigado espírito empreendedor, a jovem de 21 anos decidiu apostar na abertura de um espaço que reunisse as condições e os produtos para uma vida saudável e natural. Chamou-lhe Naturanos e abriu recentemente portas em Caminha, no Alto Minho.

Entre o rio e a serra, numa região onde a natureza domina e a densidade populacional é reduzida, Tânia Terroso viu uma oportunidade para transformar o seu sonho em realidade. "Sempre quis ter o meu próprio negócio, não gosto de trabalhar para outros, e em Caminha há bastante procura por produtos vegan, mas até agora não se conseguiam comprar por aqui. Mesmo uma ervanária só existe em Viana, são 30 minutos de carro".

Desde novembro que a Naturanos está a suprir essa lacuna e a cobrir um território que vai desde Valença, na fronteira com Espanha, até Viana do Castelo.

Clientes não têm faltado. É que a Naturanos apostou em quatro vertentes de negócio: consultas, venda a granel, comércio de produtos amigos do ambiente e ervanária. Num espaço de 180 metros quadrados, e após um investimento de cerca de 50 mil euros na remodelação - grande parte pelas mãos de Tânia e da família - surgiram três gabinetes para consultas de medicina natural, nutrição, fisioterapia e psicoterapia, que permitem abordar as questões da saúde de uma forma global. A jovem empreendedora tem a seu cargo as consultas de naturopatia, onde o foco é a prevenção da saúde e a recuperação de doenças através das propriedades e aplicações de elementos naturais.

Como explica, faz-se um check up através de uma ressonância magnética quântica, que permite emitir 52 tipos de relatórios, desde o nível de gordura no fígado, tendência ou não para enfarte e AVC, depressão, estado atual da memória e progressão futura, problemas de reumatismo, entre outros. Dependendo do diagnóstico, Tânia Terroso pode aconselhar mudanças de estilo de vida e de alimentação ou, numa situação mais complexa, suplementos naturais.

Nesta matéria da saúde, a jovem empreendedora faz-se acompanhar por uma psicóloga, um fisioterapeuta e um médico nutricionista. O objetivo é que a Naturanos possa proporcionar uma saúde entérica (total), diz. Nesse sentido, disponibiliza consultas de psicoterapia, com foco na avaliação e apoio psicológico, estimulação cognitiva e sexologia; de fisioterapia clínica, para maximizar a qualidade de vida e o potencial do movimento; e por fim acompanhamento nutricional.

Para assegurar uma vida saudável e respeito pelo planeta, Tânia Terroso estabeleceu três cantinhos no espaço. Como refere, a Naturanos tem uma área dedicada à venda de produtos naturais a granel, onde se pode adquirir mais de 500 referências, entre chás, artigos para o pequeno almoço, diversos cereais, cafés, farinhas, snacks, até produtos de limpeza. Uma mercearia 100% natural, enfatiza. Outros dos "cantinhos" é o designado Amigo do Ambiente e aqui só entram produtos vegan, sem quaisquer químicos e plásticos, de que são exemplo pastas de dentes em embalagem de vidro, desodorizantes em recipientes de papel, cápsulas de café em alumínio reutilizáveis, entre outros.

Neste espaço, há ainda a destacar sete produtos da marca Naturanos, concebidos pela jovem empreendedora. São óleos essenciais para ajudar a melhorar a respiração, a energizar o corpo e a relaxar, mas também sabonetes artesanais e champôs e condicionadores personalizados. E a fechar a oferta destaca-se ainda a ervanária, com uma vasta panóplia de medicamentos naturais.



