Nazareth Collection. Elas são reversíveis e acabam com os stocks

Depois de ter sido pioneira com peças de roupa concebidas em tecido coberto integralmente pela impressão de fotografias temáticas, Márcia Nazareth volta a surpreender. Desta vez, decidiu criar camisolas reversíveis e confecionadas a partir de tecidos fora de uso mas de “excelente qualidade”, armazenados nas fábricas têxteis. Chamou-lhes “Shirt-T”.

Apesar de continuar a produzir as peças “fotográficas” – ainda à venda em lojas como a de Serralves e a da Casa da Música, e online –, a empresária fez neste verão uma “pausa no que até aqui fazia”, porque “não queria contribuir mais para o consumismo que caracteriza o sector do vestuário”.

Uma viagem a uma feira de sustentabilidade da moda, em Berlim, a NEONIT, convenceu-a a redirecionar o seu negócio, no sentido de uma atitude “mais consciente”, ainda que a sua prática já revelasse parte desses cuidados, como o uso de algodão biológico, as tintas certificadas e a produção à medidas das encomendas, sem stocks, para evitar o desperdício.

O resto da mudança nasceu de um acaso. Alistou-se para uma visita à têxtil Pedrosa & Rodrigues, em Gilmonde, Barcelos, num “open day” proporcionado pela In.Cubo–Incubadora de Iniciativas Empresariais Inovadoras e com a colaboração da Astrolábio. E foi aí que a viragem se consumou.

Márcia Nazareth, proprietária da marca “Nazareth Collection”, já tinha pensado em criar uma camisola reversível, à semelhança de alguns casacos, para que o cliente comprasse o “dois em um”. “De um lado tem uma cor, do outro, outra cor ou outro padrão. São dois estilos numa só peça”. O primeiro objetivo é “reduzir o consumo”. Depois vem a “redução da pegada ecológica”, mas “mantendo um look atual e em linha com as tendências visuais da estação”.

Encontrou na Pedrosa & Rodrigues o parceiro certo para concretizar a coleção, não só do ponto de vista técnico, como se deu a possibilidade de poder adquirir, “por um preço justo”, os tecidos que estavam no “dead stock”, ou seja, parados em armazém, em rolos cujas quantidades já não davam para responder às grandes encomendas.

“Além desta tomada de consciência pessoal do que é ou deve ser a moda hoje em dia, não houve necessidade de se produzir mais matéria prima, poupando água, energia ou os demais recursos da indústria – e estou a confecionar a partir de stocks não utilizados de uma das grandes indústrias do Norte. Todas as peças são reaproveitamentos”, explica a jovem empresária, preocupada com o seu contributo para “melhorar o planeta”.

Passada a fase de laboratório e de protótipos, o resultado já superou as expectativas: “Fizemos seis peças, cada uma com 30 a 40 unidades e, no segundo dia do lançamento online, duas das peças esgotaram”. Foi uma resposta que a deixou reconfortada: “Isto significa que há mais pessoas em sintonia comigo. As pessoas veem que, em vez de comprarem duas camisolas, compram só uma, juntando a moda com a proteção do ambiente”.

Projetos para futuro

Por outro lado, há a garantia de as peças serem “limitadas”, porque estão dependentes da quantidade de tecido existente, que não se fará de novo.

“E até as malhas que deram origem aos tecidos foram produzidas num raio de 50 quilómetros da fábrica”, outro pormenor que assinala, para reforçar a redução dos efeitos poluentes do fabrico.

Neste momento, produz as peças para o Natal e prepara a oferta primavera/verão do próximo ano. Em paralelo, outro dos projetos em mãos visa conceber um vestido reversível, ainda em fase de protótipo, e outro criar camisolas unissexo, além de reversíveis, sempre sob a marca “Nazareth Collection”.

Recorrer a stocks de outras fábricas é uma possibilidade em aberto, mas não para já.

Por agora, o canal de venda está a ser online, a partir da sede da empresa, numa incubadora de design no mercado de Matosinhos, mas Márcia admite que as coleções possam vir a chegar aos pontos de venda onde já comercializa os seus produtos.

“Estou super contente com o resultado e com a minha nova forma de ver e de estar na moda. Espero não ser a única, e que esta inovação motive cada vez mais pessoas”, desafia a empresária.