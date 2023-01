Neobiz. Estúdio português vai exportar cultura através de slot machines online

Neobiz cria slot machines para casinos online © Adelino Meireles/Global Imagens

O que têm em comum pastéis de nata, o Adamastor e o Rui Unas? Todos serviram de inspiração às criações da Neobiz, o primeiro estúdio português de slot machines para casinos digitais. Apercebendo-se da total ausência de um produto made in Portugal num mercado cada vez mais lucrativo - só no terceiro trimestre do ano passado, o jogo online gerou 159,1 milhões de euros de receita, tendo crescido 39,3% face ao período homólogo, segundo as estatísticas do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) - Alberto Teixeira, António Pais e Daniel Viana decidiram juntar-se para dar um toque de autenticidade à dita "Fortuna ou Azar".

"Os casinos online têm jogos com muitos temas, mas nenhum dedicado à cultura portuguesa", começam por contar os fundadores da startup ao Dinheiro Vivo. "Aquilo que fizemos foi desenvolver uma slot machine com cinco carretos e nove linhas de prémio, que são, em termos matemáticos, da maior complexidade que o mercado tem para oferecer. Depois, fomos trabalhando diferentes temáticas para os jogos."

Apesar de o projeto ter nascido em 2020, foi apenas no ano seguinte que a Neobiz se estreou, com o lançamento da primeira slot machine. A "Like a Lord by Rui Unas", fruto de uma parceria com o humorista, veio comprovar o "sucesso da máquina", criada em colaboração com a sócia tecnológica Knowledgebiz, dirigida por António Pais. A adesão e a performance positiva desta primeira criação encorajou os empreendedores a levarem "o negócio adiante", confessam.

"Nata Game", "Dandi", "Tunnel Racing", "Magic Sea" e "Adamastor" foram os jogos posteriormente desenvolvidos. Os dois últimos, que têm como inspiração o fundo do mar e os Descobrimentos, respetivamente, tiveram na sua conceção artística o dedo de dois talentosos jovens da Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger (APSA). "Quisemos atribuir uma componente de responsabilidade social aos nossos jogos. Achámos que a APSA, que trabalha para introduzir estas pessoas na vida profissional, era a associação ideal para o fazer", notam os responsáveis.

Atualmente, as slot machines do estúdio português, que prometem um retorno esperado para o jogador (RTP) de 97,4%, sendo o risco "bastante aceitável", estão disponíveis no casino online do Solverde, que não hesitou em apostar nas cinco criações. O potencial do mercado nacional aponta para as 14 plataformas e os fundadores dizem já ter recebido demonstrações de interesse - mas o futuro do negócio não passa apenas por consolidar a presença em Portugal. "Assinámos contrato com a Pariplay, que é uma empresa internacional agregadora deste tipo de jogos. Estamos numa fase muito avançada de, através desta parceria, conseguir disponibilizar os nossos conteúdos para centenas de clientes, em múltiplos países", revelam Alberto Teixeira, António Pais e Daniel Viana.

Questionados se o facto de os jogos terem como inspiração a cultura portuguesa não poderá constituir uma limitação à exportação, os empreendedores esclarecem que se trata de "uma estratégia de entrada no mercado", isto é, à medida que forem criadas oportunidades para entrar noutros países, este "terá de ser um ponto a repensar". Por enquanto, estão na mira os mercados de língua oficial portuguesa, com alguns dos quais já há contacto estabelecido. "Também nos pode interessar mercados que, não sendo de língua portuguesa, tenham uma forte presença de portugueses, como França, Suíça e Alemanha."

As expectativas para 2023 são otimistas. Até ao fim do ano, a Neobiz planeia investir em diversas áreas, bem como duplicar o número de jogos, estabelecer novas parcerias e criar uma nova máquina, que possa trazer mais jogos e desafios para os jogadores.