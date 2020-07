NEST e Startup Lisboa lançam programa de inovação para o turismo

O NEST – Centro de Inovação do Turismo – e a Startup Lisboa lançaram as candidaturas para o programa Tourism Solutions Now!, destinado a empreendedores nacionais ou estrangeiros que tenham soluções que ajudem a combater os desafios que o setor do turismo enfrenta. Os empreendedores ou equipas podem candidatar-se se as suas ideias de negócio enquadrarem-se nos seguintes vetores de inovação: soluções sustentáveis; dados e insights; seamless experience; desenvolvimento de soluções digitais para empresas.

“As candidaturas decorrem entre 6 e 17 de julho em www.tourismsolutionsnow.com e os empreendedores selecionados participarão no programa de 28 horas que vai ter lugar nos dias 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de julho. No final, serão escolhidos cinco projetos para serem acompanhados pela Startup Lisboa, de setembro a dezembro de 2020. Para além deste benefício, o projeto vencedor ganhará ainda um prémio de cinco mil euros”, pode ler-se no comunicado.

Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa, em comunicado, nota que: “A Startup Lisboa, que desde o início teve no turismo um dos seus verticais, quis responder ao desafio lançado pelo NEST. Desenvolvemos um programa que tem como objetivo apoiar os empreendedores desta área a desenvolver soluções inovadoras e capazes de responder ao contexto que vivemos”.