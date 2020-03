Not Yet Famous. A marca com consciência ecológica que só verá nas lojas

Not Yet Famous. É esta a frase que serve de chapéu à marca de roupa e acessórios que a empreendedora Filipa Silva criou há um ano. São T-shirts, óculos de sol e acessórios que, além de uma vertente ecológica, se inserem no movimento slow fashion, que advoga princípios como a boa qualidade dos materiais e um reposicionamento das estratégias de design, produção, consumo e uso da moda. É um contraponto à chamada fast fashion, produtos que tipicamente são apresentados nos desfiles de moda e que rapidamente chegam ao consumidor final. A produção destas peças é rápida para cumprirem a finalidade de chegarem ao mercado o quanto antes.

“Sou consumidora de tudo quanto são produtos ecológicos e biológicos – da comida à cosmética – e o que sempre senti foi uma dificuldade grande em encontrar roupa e acessórios que fossem sustentáveis mas se integrassem no meu estilo mais urbano e contemporâneo. Normalmente, nas marcas que existem, ou há coisas muito clássicas ou muito hippies”, explica ao Dinheiro Vivo.

O primeiro passo nem foi o lançamento do seu próprio negócio, foi criar uma linha de T-shirts. Com um passado ligado à criatividade e à publicidade, há dois anos Filipa decidiu mudar de vida e abandonar o mundo dos anúncios para construir algo seu. Assim nasceu o projeto.

T-shirts, bonés, óculos de sol e correntes são todos criados por Filipa Silva. As camisolas e os bonés são 100% algodão orgânico e a produção das T-shirts é realizada por uma fábrica em Portugal. O mesmo não acontece com os óculos, uma vez que a fazedora fazia questão de que estes respondessem a duas questões: sustentabilidade e preço. “Os óculos são produzido na China… é que os produtos ecológicos e biológicos são caros.” A empreendedora não queria que estes produtos fossem feitos à base plástico, mas ambicionava que fossem mais baratos do que os das chamadas marcas premium, o que dificulta a produção em solo nacional. “As marcas mais premium usam acetato, um material mais nobre que, apesar de ter alguns químicos, vem da fibra do algodão e é durável. A sustentabilidade não é tanto pelo material usado mas por ser duradouro e manter a qualidade; daqui a 20 anos os mesmos óculos vão estar impecáveis.”

O objetivo da coleção é que seja composta por peças intemporais. “Os modelos não são da moda. Criamos modelos clássicos, inspirados nos dos anos 50 e 60, para criar uma peça que possa durar quer pelo material quer pela qualidade quer pelo design. Queremos também criar produtos sustentáveis acessíveis.”

Comércio tradicional

Se nos dias que correm o lançamento de uma nova marca, inclusivamente de roupa, vem necessariamente acompanhado de uma página online onde é possível comprar os produtos, este não é o caso. Com 12 meses de vida, a Not Yet Famous só tem presença em lojas físicas e, pelo menos para já, o plano é continuar assim.

“Quando criei a marca não quis criar mais uma que fosse inundar todos os espaços e que todos tivessem T-shirts iguais. Quis, não apenas no preço mas também pelo canal, criar uma certa exclusividade no produto. Às vezes, o excesso de informação e disponibilidade das coisas faz-nos fazer compras por impulso. O online tem um bocadinho disso; estamos em frente ao computador, é barato e compro. Uma compra in loco é mais ponderada mas também cria mais ligações com os lojistas e incentiva o comércio local”.

Presente em 18 lojas – de Braga até Lagos, tendo já duas fora do país, na Alemanha -, Filipa quis apostar em “lojas à antiga, em que o dono da loja está lá e é a pessoa que dá a cara. Queria com a minha marca mostrar que há uma maneira diferente de fazer as coisas; continuarmos a consumir sem sermos consumistas”. E não quer ficar por aqui.

Apesar de estar sozinha neste projeto, tratando de todas as questões, a empreendedora quer alargar a rede de lojas em que a marca está presente em Portugal e estuda também um novo mercado lá fora: Espanha. “No primeiro ano consegui angariar 18 lojas. Gostava de manter essa tendência e aumentar. Também gostava de expandir o negócio e tenho já contactos com Espanha. Mas como sou só eu, tem de ser passo a passo. Em relação aos produtos, a ideia é também alargar a oferta, por exemplo a vestidos de algodão, cumprindo a assinatura do tipo de produtos que tem a marca: básicos, intemporais com alguma qualidade.”

Fundada com capitais próprios, e assumindo que o maior desafio neste momento é a expansão comercial, a empreendedora assume que vai precisar de ajuda. “Para já, consigo dar conta do recado. O primeiro ano foi o do maior investimento sobretudo em material. Neste segundo ano é mais comercial, de angariar mais lojas. Vou mesmo bater à porta. Vou precisar de, eventualmente, ter alguém que me ajude na parte comercial.”

A médio prazo, Filipa sonha ainda ter uma loja própria em Lisboa: “É a forma de se passar verdadeiramente o conceito da marca.” Antes disso, assume, é necessário consolidar um pouco mais a empresa.