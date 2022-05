Nova aplicação quer poupar tempo ao pagar em restaurantes

App 'sunday' quer ajudar clientes de restaurantes a não esperar pela conta © THOMAS KIENZLE/AFP

Se é daquelas pessoas que adora ir ao restaurante mas que odeia esperar imenso tempo no final pela conta e, às vezes, ainda mais tempo para pagar, esta notícia é para si.

Foi lançada esta terça-feira a nova app Sunday que permite pagar a conta do restaurante na altura que quiser. O tempo de espera? Dez segundos, segundo a empresa. A Sunday utiliza um código QR para cada uma das mesas do restaurante depois de fazer o esquema da sala.

A cada pedido inserido no sistema, o valor do mesmo fica imediatamente disponível na aplicação. "Para pagar, tudo o que o cliente tem de fazer é o scan do código para aceder aos detalhes da fatura e escolher pagar na totalidade, dividi-lo igualmente, ou pagar um montante estipulado", explica a marca em comunicado. Com a aplicação é possível também solicitar o número de contribuinte e deixar gorjeta. Depois da conta paga, a Sunday envia automaticamente um ticket para a caixa.

A nova app foi criada pelos empresários Victor Lugger, Tigrane Seydoux (do grupo francês Big Mamma) e Christine de Wendel (ex ManoMano) e é, segundo a marca "uma solução desenvolvida para responder às exigências e necessidades reais".

A Sunday foi testada, em 2020, em restaurantes Big Mamma em Londres, Paris e Madrid e lançada em 2021.

Num ano a Sunday angariou 124 milhões de dólares (cerca de 118 milhões de euros), conta com mais de seis mil restaurantes inscritos e recrutou mais de 350 empregados em oito países (França, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, Bélgica).

Em Portugal

Em território nacional, a marca criou a sua equipa no início deste ano e conta já com a adesão de 200 restaurantes. Para Tiago Correia, country launcher da Sunday para Portugal, o mercado nacional "é aliciante e atrativo, com mais de 30 000 restaurantes. O nosso foco começa em Lisboa e no Porto, mas estou confiante de que a Sunday vai tornar-se rapidamente num must-have em todos os restaurantes portugueses, desde o bar do bairro até ao restaurante premiado", declara.

Para o CEO e cofundador da Sunday, Victor Lugger, pagar com um código QR evita que as pessoas toquem na máquina do cartão e na conta, o que evita o contágio e a propagação do vírus da covid. "Após o primeiro lockdown, para reduzir os riscos na saúde, a Big Mamma quis evitar a propagação e o contágio do vírus e pensámos "porque não deixamos os nossos clientes pagar com um código QR?"", recorda, revelando que três meses depois 80% dos clientes estavam a utilizar a Sunday.