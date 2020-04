Nova coleção da Thidols agradece aos heróis da Covid-19 e ajuda a Cruz Vermelha

A startup de moda de impacto Thidols está habituada a prestar homenagem aos ídolos da sociedade. Depois da coleção de tributo a figuras como Greta Thunberg, chegou esta quinta-feira uma nova leva de t-shirts que homenageia os heróis que estão a lutar contra o novo coronavírus (Covid-19). 20% dos lucros esta coleção revertem para a Cruz Vermelha Internacional.

Pessoal médico, trabalhadores de cadeias de alimentação e supermercados, cientistas que procuram uma cura, líderes mundiais que tomam decisões difíceis todos os dias, vizinhos que ajudam os mais frágeis, todos os que ficam em casa ou todos os que não o podem fazer por terem de trabalhar são os representantes da nova coleção da Thidols. Também é possível personalizar a t-shirt com uma imagem de um ente querido.

As t-shirts estão à venda com dois desenhos: um em t-shirt branca, com imagem, e outro em t-shirt preta, com lettering. Cada t-shirt terá o custo unitário de 24,90 euros ou poderá adquirir o conjunto (t-shirt branca e t-shirt preta do mesmo grupo de ídolos) por 44,90 euros.

Thidols. Vestir a camisola em nome de um manifesto

As peças da Thidols respeitam todas as normas de sustentabilidade e do comércio justo: as t-shirts são feitas de algodão 100% orgânico, a tinta usada para as estampagens é feita apenas à base de água, sem produtos químicos e têm certificação ambiental. Os fornecedores são portugueses.

“Nunca a missão da Thidols fez tanto sentido como no contexto atual, em que existe uma responsabilidade e espírito de sacrifício colectivo para travar o novo coronavírus, fazendo nascer, com ele, novos heróis”, explica Marta Velho, fundadora da Thidols, citada em nota de imprensa.