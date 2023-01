Nova SBE a postos para acelerar fintech com apoio de empresas do setor

Nova School of Business and Economics (SBE) © Paulo Spranger / Global Imagens

A Nova School of Business and Economics (SBE) já abriu candidaturas para a primeira edição do programa de inovação aberta, a decorrer entre abril e junho deste ano. O "Nova SBE Fintech Accelerator" procura startups em growth stage e scaleups que apresentem soluções e tecnologias inovadoras para o setor dos serviços financeiros. Os interessados podem candidatar-se até 24 de fevereiro.

O programa, que assumir´a um formato hibrifo, tem como finalidade desenvolver novos e melhores processos, produtos e serviços financeiros, sendo que as soluções das startups deverão estar alinhadas com os desafios lançados em exclusividade pelos membros do Nova SBE Innovation Ecosystem.

Fazem parte deste painel o cluster de Financial Services & Sustainable Finance do ActivoBank, Banco Primus, INCM Lab, LTP Labs, Nordea Asset Management, Team Genesis by Morais Leitão, Pingo Doce da Jerónimo Martins e SIBS. Já as grandes áreas de desafio focam-se em open and embedded finance, payments, digital assets and DeFi, financial inclusion and sustainability, data management e blockchain and DLT.

"Acreditamos no fazer acontecer através da aproximação dos nossos membros corporativos a startups internacionais num estágio mais avançado de desenvolvimento", afirma Rui Coutinho, diretor executivo do Nova SBE Innovation Ecosystem.

Com o objetivo de "potenciar o encontro de mútuos interesses e conhecimento entre estes diferentes atores da indústria", o programa que vai acelerar fintech vai proporcionar ainda momentos de partilha sobre inovação aberta com startups, junto de alunos e da restante comunidade da Nova SBE.