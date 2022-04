Nova SBE abre novo espaço no campus dedicado ao empreendedorismo

Nova SBE em Carcavelos © Paulo Spranger /Global Imagens

A Nova SBE, a Fundação Alfredo de Sousa e a Fundação Haddad inauguram esta quarta-feira o Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute, um novo espaço no campus de Carcavelos que tem como missão ser líder na área do empreendedorismo a nível europeu. Este novo espaço tem uma área de 300 metros quadrados e inclui uma área de cowork, de team work, um brainstorming corner, um local de eventos e cabines acústicas, avança a Nova SBE em comunicado.

O Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute, financiado pela Fundação Haddad, vai permitir dar "um novo ritmo à inovação, aprendizagem e criação de novos negócios na academia", refere a instituição dirigida por Daniel Traça. Normalmente, todos os semestres têm, pelo menos, 50 alunos que criam os próprios negócios. Além do mais, através da cooperação do recém-inaugurado Nova SBE Innovation Ecosystem (iECO), vai ser possível fomentar sinergias entre a academia, alunos, empresas parceiras e startups que estão incubadas no campus, "que agora podem se podem fixar permanentemente no local e beneficiar de um ambiente que valoriza ativamente o desenvolvimento de competências empreendedoras nas atuais e futuras gerações", diz a instituição.

A Nova SBE considera que com a mudança da universidade para Carcavelos formou-se um hub mais consistente e consolidado destinado a alunos que queiram enveredar pelo mundo do empreendedorismo, revela a universidade em comunicado.

Nos últimos três anos, a Nova SBE tem lecionado e trabalhado programas que estão direcionados para o empreendedorismo em que participaram mais de mil alunos. A Nova SBE também desenvolveu projetos através de universidades parceiras a nível global, como a brasileira Insper e a London School of Economics, no Reino Unido.

O diretor executivo do Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute, Euclides Ferreira Majo, ressalva o impacto que este hub pode trazer para as futuras gerações, mencionando que "dada a aposta no desenvolvimento de uma mentalidade inovadora e assente na colaboração, estimulada por projetos e pela curadoria de mentores empresariais, os nossos alunos e ex-alunos são profícuos em criar empreendimentos impactantes nas diversas indústrias. Por exemplo, nos seguros temos como uma das referências a Lovys, uma das principais insurtech europeias, e no turismo os Indie Campers, um dos líderes no setor do autocaravanismo com presença em toda a Europa e agora nos EUA".

Euclides Ferreira Majo acrescenta que "nem todos os alunos vão criar uma empresa, mas todos eles beneficiarão da mentalidade empreendedora: desafiar o status quo, lutar pela inovação, correr riscos, procurar oportunidades, aprender com o fracasso e ser um forte team player onde quer que se encontre".

Em colaboração com o iECO, o Haddad Entrepreneurship Institute prevê lançar programas de estágios de verão nos quais os alunos vão ser desafiados a integrar startups e deparar-se com desafios que envolvem expansões internacionais. Também estão previstos projetos de trabalho de empreendedorismo e laboratórios de campo, bootcamps, sessões de pitch, web debates, entre outros.

Está também prevista a organização da primeira conferência académica de empreendedorismo neste verão de 2022, que vai ao encontro do desenvolvimento de case studies e barómetros, assim como o apoio a outras iniciativas para fomentar o empreendedorismo feminino, com foco em impacto e sustentabilidade.

Através do empreendedorismo, esta escola já acelerou mais de 200 startups e incubou outras 70, sendo que estas angariaram mais de 50 milhões de euros e criaram mais de 300 empregos.