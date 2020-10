NovaDAX: Cartão de crédito com bitcoins para pagar todas as compras do mês

Foto cedida pela NovaDax © Beibei Liu, líder da NovaDAX.

O primeiro cartão de crédito com bitcoins vai chegar a Portugal no início do próximo ano e pode servir para pagar todas as contas. Fundada em 2018, a brasileira NovaDAX é a nova startup da área financeira (fintech) a entrar no mercado europeu, graças a uma plataforma com serviços de pagamentos, corretagem e investimento a partir das criptomoedas.

Portugal é a porta de entrada da NovaDAX no Velho Continente, que implicou um investimento de três milhões de euros. Este montante permitiu comprar uma licença de instituição financeira europeia.

Será utilizada a empresa Pecunia Cards, com sede em Madrid, segundo a informação disponibilizada através da página do Banco de Portugal.

A fintech brasileira, com esta licença, poderá atuar legalmente nesta região como uma entidade de serviços baseados em blockchain (tecnologia descentralizada).

O serviço de pagamentos é o que mais salta à vista. "Temos o nosso próprio cartão de crédito, sem anuidade, com todas as funções de um cartão de débito. Permite levantar dinheiro e pagar as despesas em qualquer terminal de pagamento. Somos a primeira empresa a lançar um cartão em que se pode pagar com bitcoins online ou offline", explica ao Dinheiro Vivo a líder da NovaDAX, a chinesa Beibei Liu.

Antes disso, os portugueses já podem aceder à plataforma de corretagem. "Fornecemos serviços negociação com as mais baixas comissões (0,07% por operação) e maior variedade possível para os consumidores."

Há 70 criptomoedas que podem ser trocadas entre si, como bitcoin, ethereum, tether, litecoin, ripple, stellar, tron, bittorrent, EOS, cardano, IOTA, dogecoin, DASH, chainlink e NULS. Também é possível converter criptomoedas em euros.

Apesar destas operações, a fintech brasileira não possui qualquer criptomoeda, devido à "sensibilidade e regulação do mercado", justifica Beibei Liu.

A empresa também permite uma espécie de depósito a prazo. "Os clientes podem depositar bitcoins e depois obter juros anuais", como se fosse um banco.

O serviço ao cliente em Portugal desta startup estará baseado no Brasil, por causa do idioma. Na Europa, também há uma equipa de engenharia, baseada no Reino Unido.

A NovaDAX foi fundada através do grupo chinês Abakus, especializado em inteligência artificial, dados e em machine learning. Fundado em 2013, o grupo Abakus conta com mais de 160 milhões de utilizadores em todo o mundo.