Novo programa de aceleração da Demium permite investir até meio milhão em startups

Demium converte programa de aceleração em iniciativa contínua

A Demium converteu o seu programa de aceleração, lançado em dezembro do ano passado como uma iniciativa pontual, numa proposta de continuidade dentro da sua linha de serviços para startups em early stage, foi esta quarta-feira anunciado. Como parte deste compromisso, a empresa espanhola melhorou as condições das quais as startups podem beneficiar. Em vez de 25 mil, as selecionadas receberão 150 mil euros de investimento direto, provenientes do Fundo Demium Capital.

"Durante o programa de seis meses, terão acesso a uma equipa de especialistas e mentores cujo objetivo será ajudar a startup a evoluir, multiplicar o seu valor e preparar a próxima ronda de investimento, na qual a Demium Capital poderá ajudar com 350 mil euros adicionais, juntamente com o investimento de outros VC e investimento público que a startup conseguir captar", explica Ignacio Parada, diretor do programa de aceleração da Demium, citado em comunicado.

O programa deixará, assim, de funcionar por edições, passando a estar continuamente aberto e permitindo que empreendedores se candidatem a qualquer momento. O plano ´e investir entre dez a 12 startups por ano. A Demium procura "startups já estabelecidas que contem com uma forte equipa de cofundadores e uma proposta de valor disruptiva, baseada numa solução tecnológica já em funcionamento e com as primeiras métricas disponíveis".

Os projetos selecionados deverão ainda demonstrar a sua capacidade de tração para receber entre um a dois milhões de euros de investimento adicional (público ou privado) nos 24 meses seguintes da entrada da Demium Capital.

Os participantes podem ser provenientes de qualquer país europeu, desde que já possuam ou venham a possuir sede em Portugal ou Espanha, onde será desenvolvido o programa de aceleração. Durante o processo de seleção, serão valorizadas as startups que já tenham concluído uma ronda de investimento pre-seed e que contem com o apoio de business angels ou VC.